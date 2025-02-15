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Гуцул не войдет в кабмин Молдавии, пока не завершатся судебные процессы - РИА Новости, 15.02.2025
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10:45 15.02.2025 (обновлено: 11:08 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/gutsul-1999546621.html
Гуцул не войдет в кабмин Молдавии, пока не завершатся судебные процессы
Гуцул не войдет в кабмин Молдавии, пока не завершатся судебные процессы - РИА Новости, 15.02.2025
Гуцул не войдет в кабмин Молдавии, пока не завершатся судебные процессы
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул не войдет в состав правительства до тех пор, пока не завершатся судебные процессы о ее возможной... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:45:00+03:00
2025-02-15T11:08:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
дорин речан
майя санду
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КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул не войдет в состав правительства до тех пор, пока не завершатся судебные процессы о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", заявил премьер республики Дорин Речан в эфире телеканала Rlive. Гуцул неоднократно утверждала, что уголовные дела против нее являются политическим заказом со стороны властей. По словам главы Гагаузии, руководство страны использует все возможные методы, чтобы добиться ее отставки. "Правительство проводит реформу юстиции, чтобы она дала нам результат, чтобы все те, кто нарушают закон, отвечали за свои действия, в том числе тогда, когда покупают голоса и используют коррупцию и шантаж, чтобы удержаться у власти. Сначала мы должны провести расследование, чтобы наказали людей, которые сфальсифицировали выборы (в Гагаузии - ред.)", - заявил Речан. По его словам, встречи с представителями из Гагаузии проводят как он сам, так и президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, министры и госсекретари. Он заверил, что центральные власти помогают местным органам финансированием различных проектов. "Правительство будет продолжать работать с нашими гражданами из Комрата, Чадыр-Лунги и Вулканешт. Мы продолжим финансировать строительство дорог, зарплат, пенсий", - подчеркнул премьер. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250117/gutsul-1994282496.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, дорин речан, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Дорин Речан, Майя Санду
Гуцул не войдет в кабмин Молдавии, пока не завершатся судебные процессы

Премьер Речан: Гуцул не войдет в правительство Молдавии из-за уголовных дел

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул не войдет в состав правительства до тех пор, пока не завершатся судебные процессы о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", заявил премьер республики Дорин Речан в эфире телеканала Rlive.
Гуцул неоднократно утверждала, что уголовные дела против нее являются политическим заказом со стороны властей. По словам главы Гагаузии, руководство страны использует все возможные методы, чтобы добиться ее отставки.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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"Правительство проводит реформу юстиции, чтобы она дала нам результат, чтобы все те, кто нарушают закон, отвечали за свои действия, в том числе тогда, когда покупают голоса и используют коррупцию и шантаж, чтобы удержаться у власти. Сначала мы должны провести расследование, чтобы наказали людей, которые сфальсифицировали выборы (в Гагаузии - ред.)", - заявил Речан.
По его словам, встречи с представителями из Гагаузии проводят как он сам, так и президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, министры и госсекретари. Он заверил, что центральные власти помогают местным органам финансированием различных проектов.
"Правительство будет продолжать работать с нашими гражданами из Комрата, Чадыр-Лунги и Вулканешт. Мы продолжим финансировать строительство дорог, зарплат, пенсий", - подчеркнул премьер.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки
3 февраля, 17:54
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулДорин РечанМайя Санду
 
 
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