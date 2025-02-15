https://ria.ru/20250215/gradostroitelstvo-1999529923.html

В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов

В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов - РИА Новости, 15.02.2025

В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:57:00+03:00

2025-02-15T07:57:00+03:00

2025-02-15T07:57:00+03:00

общество

россия

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. "Все, что нам нужно, чтобы стать сильнее - это вернуться к своей идентичности, к своим истокам, именно там искать ответы на все вопросы, именно там искать вдохновение для развития страны, а не рыться в чужом поношенном культурном белье. Да и нет там ничего для нас полезного. Облик наших городов тоже следует приводить в соответствие с нашей идентичностью, а не копировать "заграницу", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в Крыму уже идет последовательная работа по борьбе с англицизмами. Ранее рекламные вывески, содержащие иностранные слова и написанные на латинице, начали менять в поселке городского типа Красногвардейское в Крыму. Со временем подобную практику планируется распространить на весь Крым, а затем делиться опытом с другими субъектами России.

https://ria.ru/20241220/ivanovskaya_oblast-1990224210.html

https://realty.ria.ru/20221214/gosduma-1838625659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир константинов