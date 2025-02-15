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В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов - РИА Новости, 15.02.2025
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07:57 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/gradostroitelstvo-1999529923.html
В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов
В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов - РИА Новости, 15.02.2025
В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:57:00+03:00
2025-02-15T07:57:00+03:00
общество
россия
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. "Все, что нам нужно, чтобы стать сильнее - это вернуться к своей идентичности, к своим истокам, именно там искать ответы на все вопросы, именно там искать вдохновение для развития страны, а не рыться в чужом поношенном культурном белье. Да и нет там ничего для нас полезного. Облик наших городов тоже следует приводить в соответствие с нашей идентичностью, а не копировать "заграницу", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в Крыму уже идет последовательная работа по борьбе с англицизмами. Ранее рекламные вывески, содержащие иностранные слова и написанные на латинице, начали менять в поселке городского типа Красногвардейское в Крыму. Со временем подобную практику планируется распространить на весь Крым, а затем делиться опытом с другими субъектами России.
https://ria.ru/20241220/ivanovskaya_oblast-1990224210.html
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общество, россия, владимир константинов
Общество, Россия, Владимир Константинов
В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов

Константинов предложил исключить копирование заграницы в облике городов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Единое целое: в Ивановской области создается будущий облик городов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Ивановской области создают будущий облик городов
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"Все, что нам нужно, чтобы стать сильнее - это вернуться к своей идентичности, к своим истокам, именно там искать ответы на все вопросы, именно там искать вдохновение для развития страны, а не рыться в чужом поношенном культурном белье. Да и нет там ничего для нас полезного. Облик наших городов тоже следует приводить в соответствие с нашей идентичностью, а не копировать "заграницу", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в Крыму уже идет последовательная работа по борьбе с англицизмами.
Ранее рекламные вывески, содержащие иностранные слова и написанные на латинице, начали менять в поселке городского типа Красногвардейское в Крыму. Со временем подобную практику планируется распространить на весь Крым, а затем делиться опытом с другими субъектами России.
Госдума РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Госдума приняла закон о согласовании архитектурного облика городов
14 декабря 2022, 15:46
 
ОбществоРоссияВладимир Константинов
 
 
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