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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 15.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/gorlovka-1999544834.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 15.02.2025
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:14:00+03:00
2025-02-15T10:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "️В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов ранены два мирных жителя", - сообщил Приходько. Ранее он сообщил о повреждении здания образовательного учреждения в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов.
https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998248174.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Мэр Приходько: при обстреле ВСУ центра Горловки пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"️В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов ранены два мирных жителя", - сообщил Приходько.
Ранее он сообщил о повреждении здания образовательного учреждения в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов.
Суббоеприпас типа колокольчик - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"
9 февраля, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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