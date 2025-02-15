https://ria.ru/20250215/gorlovka-1999544834.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 15.02.2025
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:14:00+03:00
2025-02-15T10:14:00+03:00
2025-02-15T10:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в ДНР, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "️В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов ранены два мирных жителя", - сообщил Приходько. Ранее он сообщил о повреждении здания образовательного учреждения в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько: при обстреле ВСУ центра Горловки пострадали два мирных жителя