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В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев
В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев - РИА Новости, 15.02.2025
В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев
Германия и Украина на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали соглашение об открытии консультативных центров для возвращения украинских беженцев... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T20:50:00+03:00
2025-02-15T20:50:00+03:00
2025-02-15T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Германия и Украина на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали соглашение об открытии консультативных центров для возвращения украинских беженцев на родину, сообщило немецкое МВД. "Сегодня в рамках Мюнхенской конференции по безопасности правительства Германии и Украины подписали декларацию о намерении по созданию украинских "хабов единства" в Германии... Основное внимание уделяется консультированию и поддержке украинцев в их возможном добровольном возвращении на Украину и в поиске работы на Украине и Германии", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что для украинских беженцев в таких центрах также планируется проведение культурных мероприятий на украинском и немецком языках, будут предусмотрены языковые и регионоведческие курсы. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что первый такой центр скоро откроется в Берлине. По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.
https://ria.ru/20250203/es-1996952635.html
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в мире, германия, украина, берлин (город)
В мире, Германия, Украина, Берлин (город)
В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев
Берлин и Киев договорились открыть центры для возвращения украинских беженцев