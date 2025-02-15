https://ria.ru/20250215/germaniya-1999615069.html

В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев

В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев - РИА Новости, 15.02.2025

В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев

Германия и Украина на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали соглашение об открытии консультативных центров для возвращения украинских беженцев... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T20:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Германия и Украина на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали соглашение об открытии консультативных центров для возвращения украинских беженцев на родину, сообщило немецкое МВД. "Сегодня в рамках Мюнхенской конференции по безопасности правительства Германии и Украины подписали декларацию о намерении по созданию украинских "хабов единства" в Германии... Основное внимание уделяется консультированию и поддержке украинцев в их возможном добровольном возвращении на Украину и в поиске работы на Украине и Германии", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что для украинских беженцев в таких центрах также планируется проведение культурных мероприятий на украинском и немецком языках, будут предусмотрены языковые и регионоведческие курсы. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что первый такой центр скоро откроется в Берлине. По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.

https://ria.ru/20250203/es-1996952635.html

https://ria.ru/20250131/velikobritaniya-1996731578.html

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в мире, германия, украина, берлин (город)