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Россиянин Труфанов был ранен во время похищения ХАМАС

Россиянин Труфанов был ранен во время похищения ХАМАС - РИА Новости, 15.02.2025

Россиянин Труфанов был ранен во время похищения ХАМАС

Гражданин Израиля и России Александр Труфанов, который был сегодня освобожден из сектора Газа, проведя почти 500 дней в плену, получил пулевое ранение во время... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T16:23:00+03:00

2025-02-15T16:23:00+03:00

2025-02-15T16:25:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Гражданин Израиля и России Александр Труфанов, который был сегодня освобожден из сектора Газа, проведя почти 500 дней в плену, получил пулевое ранение во время атаки боевиков палестинского движения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба МИД Израиля в субботу. Ранее в субботу Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 498 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа в рамках сделки о прекращении огня в палестинском анклаве. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Алексанра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали все необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки. "Саша Труфанов освобожден спустя почти 500 дней плена в руках террористов ХАМАС. Седьмого октября 2023 года он и его девушка Сапир находились в гостях у его семьи в кибуце Нир Оз. В то утро террористы убили его отца и взяли в заложники мать, 73-летнюю бабушку и Сафир. Спустя 54 дня плена они были освобождены в рамках первой сделки в ноябре. ‎‌‏Сам Саша, получив огнестрельное ранение, был похищен и увезен в Газу. На протяжении 498 дней его удерживали в нечеловеческих условиях", - говорится в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все это время мама Александра, Елена Труфанова, добивалась его освобождения. "Они обращались к мировым лидерам, участвовали в международных встречах и везде рассказывали его историю, и в том числе конечно в Москве. Вместе с ним сегодня были освобождены Саги Декель-Хен и Яир Хорн. В этот долгожданный день весь Израиль и еврейская община в Москве счастливы, что Саша вернулся, и рады за его семью", - говорится в сообщении. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сафир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября 2023 года. Освобождение Елены и Ирины во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.

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https://ria.ru/20250215/posol-1999563200.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, москва, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году