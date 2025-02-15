https://ria.ru/20250215/gaza-1999572696.html

Захарова заявила о намерении добиться возвращения уроженца Донбасса из Газы

Захарова заявила о намерении добиться возвращения уроженца Донбасса из Газы - РИА Новости, 15.02.2025

Захарова заявила о намерении добиться возвращения уроженца Донбасса из Газы

Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа уроженца Донбасса Максима Харкина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:46:00+03:00

2025-02-15T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа уроженца Донбасса Максима Харкина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Намерены и дальше продолжать энергично добиваться скорейшего возвращения домой остающегося в Газе еще одного нашего соотечественника, уроженца Донбасса Максима Харкина, а также внимательного отношения руководства ХАМАС к другим гуманитарным просьбам российской стороны", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Ранее в субботу россиянин Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа гражданина Израиля и России Алексанра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали все необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки."Это стало возможным в результате настойчивых и целенаправленных действий российской дипломатии, включая интенсивные контакты с политическим руководством движения ХАМАС. Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной", - отметила официальный представитель МИД РФ.Она напомнила об освобождении россиян в ноябре 2023 год, которое состоялось во время "гуманитарной паузы"."При этом стоит напомнить, что они были освобождены в исключительном порядке без каких-либо условий и требований встречных шагов с израильской стороны", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250215/posol-1999563200.html

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