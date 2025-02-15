https://ria.ru/20250215/focus-1999523666.html

"Решат Россия и США": в Европе сделали неутешительные выводы из речи Вэнса

"Решат Россия и США": в Европе сделали неутешительные выводы из речи Вэнса - РИА Новости, 15.02.2025

"Решат Россия и США": в Европе сделали неутешительные выводы из речи Вэнса

После речи вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции Европе необходимо сделать важные выводы, заявил эксперт Дэвид Матей изданию Focus. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:14:00+03:00

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2025-02-15T06:14:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. После речи вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции Европе необходимо сделать важные выводы, заявил эксперт Дэвид Матей изданию Focus."Во-первых, США уже все высказали на эту тему. Во-вторых, все остальное на тему Украины в любом случае не касается ЕС, потому что это решать будут только США и Россия. ЕС и Украина не только не сидят за одним столом, но даже не находятся в одной комнате" — сказал эксперт.Также Матей добавил, что прежде чем размышлять над решением конфликта на Украине, ЕС необходимо позаботиться о решении внутренних проблем.Ранее в пятницу вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250215/rnd-1999513140.html

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в мире, сша, россия, украина, евросоюз