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"Решат Россия и США": в Европе сделали неутешительные выводы из речи Вэнса - РИА Новости, 15.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:14 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/focus-1999523666.html
"Решат Россия и США": в Европе сделали неутешительные выводы из речи Вэнса
"Решат Россия и США": в Европе сделали неутешительные выводы из речи Вэнса - РИА Новости, 15.02.2025
"Решат Россия и США": в Европе сделали неутешительные выводы из речи Вэнса
После речи вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции Европе необходимо сделать важные выводы, заявил эксперт Дэвид Матей изданию Focus. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:14:00+03:00
2025-02-15T06:14:00+03:00
в мире
сша
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украина
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. После речи вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции Европе необходимо сделать важные выводы, заявил эксперт Дэвид Матей изданию Focus."Во-первых, США уже все высказали на эту тему. Во-вторых, все остальное на тему Украины в любом случае не касается ЕС, потому что это решать будут только США и Россия. ЕС и Украина не только не сидят за одним столом, но даже не находятся в одной комнате" — сказал эксперт.Также Матей добавил, что прежде чем размышлять над решением конфликта на Украине, ЕС необходимо позаботиться о решении внутренних проблем.Ранее в пятницу вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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в мире, сша, россия, украина, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
"Решат Россия и США": в Европе сделали неутешительные выводы из речи Вэнса

Focus: после речи Вэнса ЕС должен понять, что не будет ничего решать по Украине

© AP Photo / Matthias Schrader Джей-Ди Вэнс
 Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. После речи вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции Европе необходимо сделать важные выводы, заявил эксперт Дэвид Матей изданию Focus.
"Во-первых, США уже все высказали на эту тему. Во-вторых, все остальное на тему Украины в любом случае не касается ЕС, потому что это решать будут только США и Россия. ЕС и Украина не только не сидят за одним столом, но даже не находятся в одной комнате" — сказал эксперт.
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Также Матей добавил, что прежде чем размышлять над решением конфликта на Украине, ЕС необходимо позаботиться о решении внутренних проблем.
Ранее в пятницу вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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