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Каллас обсудит конфликт на Украине с главами МИД - РИА Новости, 15.02.2025
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00:40 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/evrosoyuz-1999509468.html
Каллас обсудит конфликт на Украине с главами МИД
Каллас обсудит конфликт на Украине с главами МИД - РИА Новости, 15.02.2025
Каллас обсудит конфликт на Украине с главами МИД
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран ЕС, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:40:00+03:00
2025-02-15T00:40:00+03:00
в мире
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кайя каллас
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран ЕС, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и конфликт на Украине, сообщил агентству Рейтер неназванный чиновник из ЕС. "Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран блока (ЕС), присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией Трампа и конфликт на Украине", - рассказал агентству неназванный чиновник. Как уточнил агентству источник, решение Каллас было вызвано разговором Трампа на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным и "недавними заявлениями США по Украине". "Целью встречи будет обмен информацией и подведение итогов последних контактов с представителями администрации США и с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в приглашении на встречу, к которому агентство получило доступ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999251670.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
Каллас обсудит конфликт на Украине с главами МИД

Глава дипломатии ЕС Каллас пригласила глав МИД членов союза обсудить Украину

© Getty Images / Anadolu/Mustafa CiftciКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Ciftci
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран ЕС, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и конфликт на Украине, сообщил агентству Рейтер неназванный чиновник из ЕС.
"Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран блока (ЕС), присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией Трампа и конфликт на Украине", - рассказал агентству неназванный чиновник.
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Как уточнил агентству источник, решение Каллас было вызвано разговором Трампа на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным и "недавними заявлениями США по Украине".
"Целью встречи будет обмен информацией и подведение итогов последних контактов с представителями администрации США и с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в приглашении на встречу, к которому агентство получило доступ.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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