https://ria.ru/20250215/elektrichka-1999574567.html

В Брянской области грузовик столкнулся с электричкой

В Брянской области грузовик столкнулся с электричкой - РИА Новости, 15.02.2025

В Брянской области грузовик столкнулся с электричкой

Грузовик выехал на железнодорожные пути перед электричкой в Брянской области, произошло столкновение, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:57:00+03:00

2025-02-15T14:57:00+03:00

2025-02-15T15:19:00+03:00

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Грузовик выехал на железнодорожные пути перед электричкой в Брянской области, произошло столкновение, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги."Сегодня в 10.52 на железнодорожном переезде между станциями Брасово и Комаричи Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пригородным поездом №6683 Брянск-Орловский - Комаричи. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.В результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека: пассажир поезда, машинист, а также сотрудник транспортной безопасности. Схода подвижного состава нет.Кроме того, в связи с происшествием пригородный поезд №6683 Брянск-Орловский – Комаричи прибыл на станцию назначения с отклонением от графика почти на 2,5 часа.

https://ria.ru/20250215/dtp-1999560075.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область