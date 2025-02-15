https://ria.ru/20250215/elektrichka-1999574567.html
В Брянской области грузовик столкнулся с электричкой
В Брянской области грузовик столкнулся с электричкой - РИА Новости, 15.02.2025
В Брянской области грузовик столкнулся с электричкой
Грузовик выехал на железнодорожные пути перед электричкой в Брянской области, произошло столкновение, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:57:00+03:00
2025-02-15T14:57:00+03:00
2025-02-15T15:19:00+03:00
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Грузовик выехал на железнодорожные пути перед электричкой в Брянской области, произошло столкновение, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги."Сегодня в 10.52 на железнодорожном переезде между станциями Брасово и Комаричи Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пригородным поездом №6683 Брянск-Орловский - Комаричи. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.В результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека: пассажир поезда, машинист, а также сотрудник транспортной безопасности. Схода подвижного состава нет.Кроме того, в связи с происшествием пригородный поезд №6683 Брянск-Орловский – Комаричи прибыл на станцию назначения с отклонением от графика почти на 2,5 часа.
https://ria.ru/20250215/dtp-1999560075.html
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брянская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В Брянской области грузовик столкнулся с электричкой
В Брянской области грузовик столкнулся с электричкой, пострадали три человека