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В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 15.02.2025
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12:46 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ekaterinburg-1999558078.html
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 15.02.2025
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля патологоанатома одной из городских больниц, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:46:00+03:00
2025-02-15T12:46:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля патологоанатома одной из городских больниц, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Ранее местные СМИ написали, что патологоанатом, который увлекался кришнаизмом, провел "брачный обряд" с 12-летней дочерью своих прихожан, после чего вступил с ней в половую связь. "Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения патологоанатому одной из больниц города. Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Суд избрал Сергею О. меру пресечения в виде содержания под стражей по 12 апреля", - говорится в сообщении.
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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловский областной суд
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки

В Екатеринбурге арестовали патологоанатома, обвиняемого в изнасиловании девочки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля патологоанатома одной из городских больниц, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Ранее местные СМИ написали, что патологоанатом, который увлекался кришнаизмом, провел "брачный обряд" с 12-летней дочерью своих прихожан, после чего вступил с ней в половую связь.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения патологоанатому одной из больниц города. Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Суд избрал Сергею О. меру пресечения в виде содержания под стражей по 12 апреля", - говорится в сообщении.
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