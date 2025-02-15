https://ria.ru/20250215/ekaterinburg-1999558078.html

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 15.02.2025

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля патологоанатома одной из городских больниц, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:46:00+03:00

2025-02-15T12:46:00+03:00

2025-02-15T12:46:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля патологоанатома одной из городских больниц, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Ранее местные СМИ написали, что патологоанатом, который увлекался кришнаизмом, провел "брачный обряд" с 12-летней дочерью своих прихожан, после чего вступил с ней в половую связь. "Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения патологоанатому одной из больниц города. Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Суд избрал Сергею О. меру пресечения в виде содержания под стражей по 12 апреля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250130/vladivostok-1996491473.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд