https://ria.ru/20250215/dtp-1999603735.html

На западе Москвы столкнулись такси и мусоровоз, есть пострадавшие

На западе Москвы столкнулись такси и мусоровоз, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.02.2025

На западе Москвы столкнулись такси и мусоровоз, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП с участием такси и мусоровоза на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T19:07:00+03:00

2025-02-15T19:07:00+03:00

2025-02-15T19:07:00+03:00

происшествия

авто

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием такси и мусоровоза на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, ДТП с участием такси и мусоровоза произошло на западе Москвы. "Предварительно, два человека, которые находились в автомобиле такси, пострадали. У них ушибы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241128/musorovoz-1986337070.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва