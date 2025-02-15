https://ria.ru/20250215/dtp-1999603735.html
На западе Москвы столкнулись такси и мусоровоз, есть пострадавшие
На западе Москвы столкнулись такси и мусоровоз, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.02.2025
На западе Москвы столкнулись такси и мусоровоз, есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП с участием такси и мусоровоза на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T19:07:00+03:00
2025-02-15T19:07:00+03:00
2025-02-15T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием такси и мусоровоза на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, ДТП с участием такси и мусоровоза произошло на западе Москвы. "Предварительно, два человека, которые находились в автомобиле такси, пострадали. У них ушибы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241128/musorovoz-1986337070.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На западе Москвы столкнулись такси и мусоровоз, есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП с участием такси и мусоровоза на западе Москвы