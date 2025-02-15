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В Белгородской области маршрутка столкнулась с "КамАЗом" - РИА Новости, 15.02.2025
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14:35 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/dtp-1999571473.html
В Белгородской области маршрутка столкнулась с "КамАЗом"
В Белгородской области маршрутка столкнулась с "КамАЗом" - РИА Новости, 15.02.2025
В Белгородской области маршрутка столкнулась с "КамАЗом"
Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем "КамАЗ" в Ровеньском районе Белгородской области, в результате ДТП два пассажира автобуса обратились за медицинской... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:35:00+03:00
2025-02-15T14:35:00+03:00
происшествия
белгородская область
ровеньский район
воронежская область
mercedes
россия
дтп
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем "КамАЗ" в Ровеньском районе Белгородской области, в результате ДТП два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области. По предварительным данным, ДТП произошло в субботу около 10.50 (мск) на восьмом километре автодороги "Еремовка – Ровеньки – Нижняя Серебрянка". Водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter, 50-летний житель Воронежской области, не выбрал безопасную скорость движения. В результате он не справился с управлением и допустил касательное столкновение с автомобилем "Камаз" под управлением 35-летнего водителя, который занимался уборкой проезжей части. "Автобус двигался по маршруту "Воронеж – Россошь – Ровеньки". В момент ДТП в салоне, помимо водителя, находились три человека. Двое пассажиров, 17-летняя девушка и мужчина, обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении УМВД. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
https://ria.ru/20250215/dtp-1999560075.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, ровеньский район, воронежская область, mercedes, россия, дтп
Происшествия, Белгородская область, Ровеньский район, Воронежская область, Mercedes, Россия, ДТП
В Белгородской области маршрутка столкнулась с "КамАЗом"

В Белгородской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой и "КамАЗом"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем "КамАЗ" в Ровеньском районе Белгородской области, в результате ДТП два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
По предварительным данным, ДТП произошло в субботу около 10.50 (мск) на восьмом километре автодороги "Еремовка – Ровеньки – Нижняя Серебрянка". Водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter, 50-летний житель Воронежской области, не выбрал безопасную скорость движения. В результате он не справился с управлением и допустил касательное столкновение с автомобилем "Камаз" под управлением 35-летнего водителя, который занимался уборкой проезжей части.
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"Автобус двигался по маршруту "Воронеж – Россошь – Ровеньки". В момент ДТП в салоне, помимо водителя, находились три человека. Двое пассажиров, 17-летняя девушка и мужчина, обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении УМВД.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
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ПроисшествияБелгородская областьРовеньский районВоронежская областьMercedesРоссияДТП
 
 
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