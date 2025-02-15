https://ria.ru/20250215/dtp-1999560075.html

Число пострадавших в крупном ДТП в Калининграде достигло семи человек

Число пострадавших в крупном ДТП в Калининграде достигло семи человек - РИА Новости, 15.02.2025

Число пострадавших в крупном ДТП в Калининграде достигло семи человек

Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:05:00+03:00

2025-02-15T13:05:00+03:00

2025-02-15T13:13:00+03:00

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба регионального УВМД."Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в направлении города Калининграда. В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на контроле ведомства находится установление обстоятельств массового ДТП на Приморском кольце. На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Гурьевского района Евгений Носов."По предварительной информации, сегодня, 15 февраля, на Приморском кольце между Храброво и Калининградом произошло массовое ДТП с участием более 10 автомобилей, бензовоза и пассажирского автобуса", - уточнили в пресс-службе.Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что на место ДТП выехало пять бригад скорой помощи, с центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано.

https://ria.ru/20250214/dtp-1999415949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининград