Число пострадавших в крупном ДТП в Калининграде достигло семи человек
В ДТП с автобусом и бензовозом в Калининграде пострадали семь человек
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба регионального УВМД.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в направлении города Калининграда. В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на контроле ведомства находится установление обстоятельств массового ДТП на Приморском кольце. На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Гурьевского района Евгений Носов.
"По предварительной информации, сегодня, 15 февраля, на Приморском кольце между Храброво и Калининградом произошло массовое ДТП с участием более 10 автомобилей, бензовоза и пассажирского автобуса", - уточнили в пресс-службе.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что на место ДТП выехало пять бригад скорой помощи, с центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано.