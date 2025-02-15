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Число пострадавших в крупном ДТП в Калининграде достигло семи человек - РИА Новости, 15.02.2025
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13:05 15.02.2025 (обновлено: 13:13 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/dtp-1999560075.html
Число пострадавших в крупном ДТП в Калининграде достигло семи человек
Число пострадавших в крупном ДТП в Калининграде достигло семи человек - РИА Новости, 15.02.2025
Число пострадавших в крупном ДТП в Калининграде достигло семи человек
Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:05:00+03:00
2025-02-15T13:13:00+03:00
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба регионального УВМД."Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в направлении города Калининграда. В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на контроле ведомства находится установление обстоятельств массового ДТП на Приморском кольце. На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Гурьевского района Евгений Носов."По предварительной информации, сегодня, 15 февраля, на Приморском кольце между Храброво и Калининградом произошло массовое ДТП с участием более 10 автомобилей, бензовоза и пассажирского автобуса", - уточнили в пресс-службе.Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что на место ДТП выехало пять бригад скорой помощи, с центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано.
https://ria.ru/20250214/dtp-1999415949.html
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происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
Число пострадавших в крупном ДТП в Калининграде достигло семи человек

В ДТП с автобусом и бензовозом в Калининграде пострадали семь человек

© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской областиНа месте массового ДТП в Калининградской области
На месте массового ДТП в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской области
На месте массового ДТП в Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба регионального УВМД.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в направлении города Калининграда. В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.
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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на контроле ведомства находится установление обстоятельств массового ДТП на Приморском кольце. На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Гурьевского района Евгений Носов.
"По предварительной информации, сегодня, 15 февраля, на Приморском кольце между Храброво и Калининградом произошло массовое ДТП с участием более 10 автомобилей, бензовоза и пассажирского автобуса", - уточнили в пресс-службе.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что на место ДТП выехало пять бригад скорой помощи, с центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано.
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