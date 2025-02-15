В Госдуме назвали цель отправки войск ЕС на Украину
Депутат Госдумы Белик обвинил ЕС в желании урвать свой кусок пирога на Украине
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отправка войск Евросоюза на Украину не будет иметь никакого отношения к миротворческой миссии, истинная цель - "урвать свой кусок пирога и застолбить" участки.
Ранее в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину.
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"Англия и Франция озабочены тем, что не успеют урвать свой кусок пирога на Украине и уже готовятся "застолбить" участки. К миротворческой миссии их солдаты не будут иметь никакого отношения. То, что они там появятся и подальше от линии фронта, но поближе к местам дележа украинской собственности, - очень вероятно", - сказал Белик РИА Новости.
"У США есть свои интересы и они это не скрывают, а у Европы свои, но они это пытаются скрывать и "напустили туман" про миротворческую миссию. Нам чужого не надо. Все, что за пределами Российской Федерации, пусть хоть вагонами вывозят. Не удивлюсь, если в ближайшее время появятся ещё "миротворцы", чтоб хотя бы крохи с барского стола собрать", - сказал депутат.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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