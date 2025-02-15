https://ria.ru/20250215/deputat-1999608523.html

В Госдуме назвали цель отправки войск ЕС на Украину

В Госдуме назвали цель отправки войск ЕС на Украину - РИА Новости, 15.02.2025

В Госдуме назвали цель отправки войск ЕС на Украину

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отправка войск Евросоюза на Украину не будет иметь никакого... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T19:55:00+03:00

2025-02-15T19:55:00+03:00

2025-02-15T19:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

дмитрий белик

дональд трамп

радослав сикорский

евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отправка войск Евросоюза на Украину не будет иметь никакого отношения к миротворческой миссии, истинная цель - "урвать свой кусок пирога и застолбить" участки. Ранее в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину. "Англия и Франция озабочены тем, что не успеют урвать свой кусок пирога на Украине и уже готовятся "застолбить" участки. К миротворческой миссии их солдаты не будут иметь никакого отношения. То, что они там появятся и подальше от линии фронта, но поближе к местам дележа украинской собственности, - очень вероятно", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня западный мир обеспокоен тем, что президенты США и РФ начали обсуждение о прекращении конфликта, в то время, как в ЕС надеялись, что Россию будут игнорировать. "У США есть свои интересы и они это не скрывают, а у Европы свои, но они это пытаются скрывать и "напустили туман" про миротворческую миссию. Нам чужого не надо. Все, что за пределами Российской Федерации, пусть хоть вагонами вывозят. Не удивлюсь, если в ближайшее время появятся ещё "миротворцы", чтоб хотя бы крохи с барского стола собрать", - сказал депутат. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20250215/smi-1999551415.html

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985551078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, дмитрий белик, дональд трамп, радослав сикорский, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)