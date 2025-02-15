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На Западе Зеленского поставили на место из-за безумной выходки на ЧАЭС
На Западе Зеленского поставили на место из-за безумной выходки на ЧАЭС - РИА Новости, 15.02.2025
На Западе Зеленского поставили на место из-за безумной выходки на ЧАЭС
Ударом беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский любой ценой стремится сорвать начало мирных переговоров, заявил аналитик венгерского... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T01:19:00+03:00
2025-02-15T01:19:00+03:00
2025-02-15T12:31:00+03:00
в мире
чернобыльская аэс
владимир зеленский
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ударом беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский любой ценой стремится сорвать начало мирных переговоров, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Зеленский играет с огнем. Абсолютно очевидно, что он загнан в угол. Он хочет любой ценой сорвать мирные переговоры", — написал политолог.Он также призвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса объяснить главе киевского режима, что подобные выходки с ядерными объектами недопустимы."Вэнс должен недвусмысленно объяснить ему, что мы не потерпим дальнейших попыток ядерного саботажа", — добавил аналитик.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что его нанес ударный дрон, а Киев попытался обвинить Москву, не приведя доказательств. Как подчеркнули в МИД России, провокация Украины показала, что атомные технологии в ее руках серьезно угрожают международному миру и безопасности. При этом в ведомстве напомнили, что уже не раз предупреждали о подготовке Киевом подобных преступлений.
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На Западе Зеленского поставили на место из-за безумной выходки на ЧАЭС
Аналитик Кошкович: провокацией на ЧАЭС Зеленский стремится сорвать переговоры