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В Британии не будут ужесточать приговор убийце детей в Саутпорте - РИА Новости, 15.02.2025
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05:43 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/britanija-1999522375.html
В Британии не будут ужесточать приговор убийце детей в Саутпорте
В Британии не будут ужесточать приговор убийце детей в Саутпорте - РИА Новости, 15.02.2025
В Британии не будут ужесточать приговор убийце детей в Саутпорте
Власти Великобритании приняли решение не передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте, деяния которого спровоцировали массовые беспорядки в стране летом 2024... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:43:00+03:00
2025-02-15T05:43:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Власти Великобритании приняли решение не передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте, деяния которого спровоцировали массовые беспорядки в стране летом 2024 года, для изучения возможного ужесточения приговора, заявил генпрокурор Британии Ричард Хермер. Ранее суд приговорил 18-летнего Акселя Рудакубану к пожизненному заключению по 13 пунктам обвинения с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года. Это означает, что по прошествии этих лет он сможет подать прошение о досрочном освобождении. Некоторые сочли этот приговор слишком мягким, учитывая возможность убийцы выйти на свободу. После этого в офис генпрокурора поступило несколько официальных запросов об ужесточении наказания. "После тщательного изучения независимых юридических рекомендаций и консультаций с ведущими адвокатами по уголовным делам и королевской прокурорской службой я пришел к выводу, что это дело не может быть должным образом передано в апелляционный суд. Никто не хотел бы, чтобы семьи (жертв - ред.) подвергались дальнейшему ненужному судебному процессу при отсутствии реалистичных правовых оснований для ужесточения приговора", - приводятся слова Хермера в заявлении на сайте британского правительства. Генпрокурор напомнил, что приговор в 52 года стал "вторым самым продолжительным сроком наказания, установленным судом, в истории Англии". По его словам, виновник нападения в Саутпорте с большой вероятностью никогда не выйдет на свободу и проведет остаток жизни в тюрьме. Ранее в офисе генпрокурора Британии сообщили, что рассмотрение подобных прошений об ужесточении приговора производится в течение 28 дней после его вынесения, после чего принимается решение о возможном направлении дела в апелляционный суд. После этого суд может оставить приговор в силе, счесть его необоснованно мягким и ужесточить или отказаться пересматривать дело. В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Виновником преступления оказался юноша по имени Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе в руандийской семье. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.
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в мире, великобритания, уэльс
В мире, Великобритания, Уэльс
В Британии не будут ужесточать приговор убийце детей в Саутпорте

Власти Британии решили не передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Власти Великобритании приняли решение не передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте, деяния которого спровоцировали массовые беспорядки в стране летом 2024 года, для изучения возможного ужесточения приговора, заявил генпрокурор Британии Ричард Хермер.
Ранее суд приговорил 18-летнего Акселя Рудакубану к пожизненному заключению по 13 пунктам обвинения с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года. Это означает, что по прошествии этих лет он сможет подать прошение о досрочном освобождении. Некоторые сочли этот приговор слишком мягким, учитывая возможность убийцы выйти на свободу. После этого в офис генпрокурора поступило несколько официальных запросов об ужесточении наказания.
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"После тщательного изучения независимых юридических рекомендаций и консультаций с ведущими адвокатами по уголовным делам и королевской прокурорской службой я пришел к выводу, что это дело не может быть должным образом передано в апелляционный суд. Никто не хотел бы, чтобы семьи (жертв - ред.) подвергались дальнейшему ненужному судебному процессу при отсутствии реалистичных правовых оснований для ужесточения приговора", - приводятся слова Хермера в заявлении на сайте британского правительства.
Генпрокурор напомнил, что приговор в 52 года стал "вторым самым продолжительным сроком наказания, установленным судом, в истории Англии". По его словам, виновник нападения в Саутпорте с большой вероятностью никогда не выйдет на свободу и проведет остаток жизни в тюрьме.
Ранее в офисе генпрокурора Британии сообщили, что рассмотрение подобных прошений об ужесточении приговора производится в течение 28 дней после его вынесения, после чего принимается решение о возможном направлении дела в апелляционный суд. После этого суд может оставить приговор в силе, счесть его необоснованно мягким и ужесточить или отказаться пересматривать дело.
В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Виновником преступления оказался юноша по имени Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе в руандийской семье.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.
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