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В Калужской области потушили очаги возгорания после падения БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
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12:04 15.02.2025 (обновлено: 12:27 15.02.2025)
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В Калужской области потушили очаги возгорания после падения БПЛА
В Калужской области потушили очаги возгорания после падения БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
В Калужской области потушили очаги возгорания после падения БПЛА
Все очаги возгорания на территории промышленного предприятия в Калужской области, где упал БПЛА, ликвидированы, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:04:00+03:00
2025-02-15T12:27:00+03:00
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Все очаги возгорания на территории промышленного предприятия в Калужской области, где упал БПЛА, ликвидированы, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.Шапша уточнил, что в субботу ранним утром на территории Дзержинского района силами ПВО были уничтожены 12 БПЛА."Как рассказывал ранее - на территории промышленного предприятия в результате падения БПЛА возникло возгорание. По информации МЧС, все очаги возгорания были ликвидированы. Пострадавших нет", - написал губернатор.Он добавил, что на месте работает оперативная группа.
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калужская область
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происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
В Калужской области потушили очаги возгорания после падения БПЛА

На калужском промпредприятии потушили очаги возгорания после падения БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Все очаги возгорания на территории промышленного предприятия в Калужской области, где упал БПЛА, ликвидированы, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Шапша уточнил, что в субботу ранним утром на территории Дзержинского района силами ПВО были уничтожены 12 БПЛА.
"Как рассказывал ранее - на территории промышленного предприятия в результате падения БПЛА возникло возгорание. По информации МЧС, все очаги возгорания были ликвидированы. Пострадавших нет", - написал губернатор.
Он добавил, что на месте работает оперативная группа.
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