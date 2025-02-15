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В Калужской области потушили очаги возгорания после падения БПЛА

В Калужской области потушили очаги возгорания после падения БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025

В Калужской области потушили очаги возгорания после падения БПЛА

Все очаги возгорания на территории промышленного предприятия в Калужской области, где упал БПЛА, ликвидированы, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:04:00+03:00

2025-02-15T12:04:00+03:00

2025-02-15T12:27:00+03:00

происшествия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Все очаги возгорания на территории промышленного предприятия в Калужской области, где упал БПЛА, ликвидированы, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.Шапша уточнил, что в субботу ранним утром на территории Дзержинского района силами ПВО были уничтожены 12 БПЛА."Как рассказывал ранее - на территории промышленного предприятия в результате падения БПЛА возникло возгорание. По информации МЧС, все очаги возгорания были ликвидированы. Пострадавших нет", - написал губернатор.Он добавил, что на месте работает оперативная группа.

https://ria.ru/20250215/bpl-1999533828.html

калужская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калужская область