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БАПОР продолжает гуманитарные операции в Газе - РИА Новости, 15.02.2025
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06:40 15.02.2025 (обновлено: 06:41 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/bapor-1999524878.html
БАПОР продолжает гуманитарные операции в Газе
БАПОР продолжает гуманитарные операции в Газе - РИА Новости, 15.02.2025
БАПОР продолжает гуманитарные операции в Газе
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) продолжает гуманитарные операции в Газе, несмотря на запрет со стороны Израиля, заявила... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:40:00+03:00
2025-02-15T06:41:00+03:00
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восточный иерусалим
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) продолжает гуманитарные операции в Газе, несмотря на запрет со стороны Израиля, заявила пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума в интервью РИА Новости. "Наши операции продолжаются на оккупированных палестинских территориях. Например, наши школы на Западном берегу открыты и 50 000 детей продолжают учебу. Наши клиники работают. Гуманитарная деятельность в Газе продолжается. Однако политика 'отсутствия контактов' с израильскими властями делает нашу работу гораздо сложнее", — сказала Тума. По словам Тумы, БАПОР не получило от израильских властей разъяснений, как именно будет реализован этот запрет. Кроме того, агентство было вынуждено вывести международный персонал из Восточного Иерусалима из-за истечения сроков их виз. "Мы все еще надеемся, что этот запрет будет пересмотрен, и что нам позволят возобновить операции, включая контакты с израильскими властями, как это было раньше", — подчеркнула Тума. В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР. В среду спикер израильского кабинета министров Давид Менцер заявил, что офисы БАПОР будут закрыты в течение 48 часов, а все контакты с организацией прекратятся. Утверждается, что причиной для подобных действий стали найденные Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
https://ria.ru/20250215/bapor-1999522551.html
https://ria.ru/20250214/gaza-1999272687.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, бапор, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, БАПОР, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
БАПОР продолжает гуманитарные операции в Газе

БАПОР продолжает гуманитарные операции в Газе, несмотря на запрет Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) продолжает гуманитарные операции в Газе, несмотря на запрет со стороны Израиля, заявила пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума в интервью РИА Новости.
"Наши операции продолжаются на оккупированных палестинских территориях. Например, наши школы на Западном берегу открыты и 50 000 детей продолжают учебу. Наши клиники работают. Гуманитарная деятельность в Газе продолжается. Однако политика 'отсутствия контактов' с израильскими властями делает нашу работу гораздо сложнее", — сказала Тума.
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По словам Тумы, БАПОР не получило от израильских властей разъяснений, как именно будет реализован этот запрет. Кроме того, агентство было вынуждено вывести международный персонал из Восточного Иерусалима из-за истечения сроков их виз.
"Мы все еще надеемся, что этот запрет будет пересмотрен, и что нам позволят возобновить операции, включая контакты с израильскими властями, как это было раньше", — подчеркнула Тума.
В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР. В среду спикер израильского кабинета министров Давид Менцер заявил, что офисы БАПОР будут закрыты в течение 48 часов, а все контакты с организацией прекратятся. Утверждается, что причиной для подобных действий стали найденные Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
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