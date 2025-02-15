https://ria.ru/20250215/bakanov-1999564144.html

Баканов поручил ускорить строительство микрорайона в Циолковском

Баканов поручил ускорить строительство микрорайона в Циолковском - РИА Новости, 15.02.2025

Баканов поручил ускорить строительство микрорайона в Циолковском

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов поставил задачу найти нового подрядчика, чтобы ускорить строительство микрорайона "Звездный" в городе Циолковский для... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:31:00+03:00

2025-02-15T13:31:00+03:00

2025-02-15T14:06:00+03:00

космос - риа наука

циолковский (наукоград)

сахалин

дмитрий баканов

роскосмос

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов поставил задачу найти нового подрядчика, чтобы ускорить строительство микрорайона "Звездный" в городе Циолковский для сотрудников космодрома Восточный, сообщили в госкорпорации. "Дмитрий Баканов ознакомился с ходом строительства жилых домов для сотрудников космодрома в микрорайоне "Звёздный" города Циолковский. Здесь будут возведены дома для семи тысяч человек. Глава "Роскосмоса" поставил задачу в ближайшее время приступить к поиску нового подрядчика и определить первоочередные шаги по ускорению строительства жилья", - говорится в сообщении. По данным госкорпорации, Баканов провел совещание по вопросам строительства объектов космодрома Восточный, в том числе трассового измерительного пункта на острове Сахалин, который расширит возможности для пусков ракет с Восточного и сделает более надёжным управление космическими аппаратами.

https://ria.ru/20250207/uiljams-1997892607.html

циолковский (наукоград)

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, циолковский (наукоград), сахалин, дмитрий баканов, роскосмос