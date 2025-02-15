Баканов поручил ускорить строительство микрорайона в Циолковском
Баканов поручил ускорить строительство дома для сотрудников космодрома Восточный
© Фото : РоскосмосГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время посещения космодрома Восточный
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время посещения космодрома Восточный
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов поставил задачу найти нового подрядчика, чтобы ускорить строительство микрорайона "Звездный" в городе Циолковский для сотрудников космодрома Восточный, сообщили в госкорпорации.
"Дмитрий Баканов ознакомился с ходом строительства жилых домов для сотрудников космодрома в микрорайоне "Звёздный" города Циолковский. Здесь будут возведены дома для семи тысяч человек. Глава "Роскосмоса" поставил задачу в ближайшее время приступить к поиску нового подрядчика и определить первоочередные шаги по ускорению строительства жилья", - говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, Баканов провел совещание по вопросам строительства объектов космодрома Восточный, в том числе трассового измерительного пункта на острове Сахалин, который расширит возможности для пусков ракет с Восточного и сделает более надёжным управление космическими аппаратами.
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