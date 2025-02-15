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Баканов поручил ускорить строительство микрорайона в Циолковском - РИА Новости, 15.02.2025
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13:31 15.02.2025 (обновлено: 14:06 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/bakanov-1999564144.html
Баканов поручил ускорить строительство микрорайона в Циолковском
Баканов поручил ускорить строительство микрорайона в Циолковском - РИА Новости, 15.02.2025
Баканов поручил ускорить строительство микрорайона в Циолковском
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов поставил задачу найти нового подрядчика, чтобы ускорить строительство микрорайона "Звездный" в городе Циолковский для... РИА Новости, 15.02.2025
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2025-02-15T14:06:00+03:00
космос - риа наука
циолковский (наукоград)
сахалин
дмитрий баканов
роскосмос
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов поставил задачу найти нового подрядчика, чтобы ускорить строительство микрорайона "Звездный" в городе Циолковский для сотрудников космодрома Восточный, сообщили в госкорпорации. "Дмитрий Баканов ознакомился с ходом строительства жилых домов для сотрудников космодрома в микрорайоне "Звёздный" города Циолковский. Здесь будут возведены дома для семи тысяч человек. Глава "Роскосмоса" поставил задачу в ближайшее время приступить к поиску нового подрядчика и определить первоочередные шаги по ускорению строительства жилья", - говорится в сообщении. По данным госкорпорации, Баканов провел совещание по вопросам строительства объектов космодрома Восточный, в том числе трассового измерительного пункта на острове Сахалин, который расширит возможности для пусков ракет с Восточного и сделает более надёжным управление космическими аппаратами.
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циолковский (наукоград)
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космос - риа наука, циолковский (наукоград), сахалин, дмитрий баканов, роскосмос
Космос - РИА Наука, Циолковский (наукоград), Сахалин, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Баканов поручил ускорить строительство микрорайона в Циолковском

Баканов поручил ускорить строительство дома для сотрудников космодрома Восточный

© Фото : РоскосмосГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время посещения космодрома Восточный
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время посещения космодрома Восточный
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов поставил задачу найти нового подрядчика, чтобы ускорить строительство микрорайона "Звездный" в городе Циолковский для сотрудников космодрома Восточный, сообщили в госкорпорации.
"Дмитрий Баканов ознакомился с ходом строительства жилых домов для сотрудников космодрома в микрорайоне "Звёздный" города Циолковский. Здесь будут возведены дома для семи тысяч человек. Глава "Роскосмоса" поставил задачу в ближайшее время приступить к поиску нового подрядчика и определить первоочередные шаги по ускорению строительства жилья", - говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, Баканов провел совещание по вопросам строительства объектов космодрома Восточный, в том числе трассового измерительного пункта на острове Сахалин, который расширит возможности для пусков ракет с Восточного и сделает более надёжным управление космическими аппаратами.
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