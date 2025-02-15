Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 15.02.2025 (обновлено: 01:26 16.02.2025)
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999616395.html
В Абхазии закрылись избирательные участки
В Абхазии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 16.02.2025
В Абхазии закрылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20:00 по местному времени (20:00 мск), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-15T21:07:00+03:00
2025-02-16T01:26:00+03:00
россия
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
в мире
абхазия
аслан бжания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999534915_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_4e03a91c2ed1513d95049419218559c1.jpg
СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20:00 по местному времени (20:00 мск), передает корреспондент РИА Новости. Голосование проходило с 8:00 по местному времени. Как сообщал ЦИК, итоговая явка составила 65%. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999562039.html
https://ria.ru/20250215/vybory-1999580219.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999534915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5ae7ee65a7c50400c0479bacfc88ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире, абхазия, аслан бжания
Россия, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии, В мире, Абхазия, Аслан Бжания
В Абхазии закрылись избирательные участки

В Абхазии закрылись избирательные участки на выборах президента республики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДосрочные президентские выборы в Абхазии
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Досрочные президентские выборы в Абхазии
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20:00 по местному времени (20:00 мск), передает корреспондент РИА Новости.
Голосование проходило с 8:00 по местному времени. Как сообщал ЦИК, итоговая явка составила 65%.
Голосование кандидатов в президенты Абхазии на выборах - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах
Вчера, 13:14
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Президентские выборы в Абхазии
Вчера, 17:07
 
РоссияАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в АбхазииВ миреАбхазияАслан Бжания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала