https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999616395.html

В Абхазии закрылись избирательные участки

В Абхазии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 16.02.2025

В Абхазии закрылись избирательные участки

Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20:00 по местному времени (20:00 мск), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2025

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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20:00 по местному времени (20:00 мск), передает корреспондент РИА Новости. Голосование проходило с 8:00 по местному времени. Как сообщал ЦИК, итоговая явка составила 65%. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.

https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999562039.html

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россия, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире, абхазия, аслан бжания