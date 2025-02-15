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ЦИК Абхазии объявил президентские выборы в стране состоявшимися

ЦИК Абхазии объявил президентские выборы в стране состоявшимися - РИА Новости, 15.02.2025

ЦИК Абхазии объявил президентские выборы в стране состоявшимися

Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, они признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:23:00+03:00

2025-02-15T18:23:00+03:00

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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, они признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан."На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись", — рассказал он в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на выборах.По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.

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