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ЦИК Абхазии объявил президентские выборы в стране состоявшимися - РИА Новости, 15.02.2025
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18:23 15.02.2025 (обновлено: 18:50 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999599311.html
ЦИК Абхазии объявил президентские выборы в стране состоявшимися
ЦИК Абхазии объявил президентские выборы в стране состоявшимися - РИА Новости, 15.02.2025
ЦИК Абхазии объявил президентские выборы в стране состоявшимися
Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, они признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:23:00+03:00
2025-02-15T18:50:00+03:00
президентские выборы в абхазии
в мире
абхазия
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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, они признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан."На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись", — рассказал он в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на выборах.По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.
https://ria.ru/20250215/vybory-1999580219.html
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президентские выборы в абхазии, в мире, абхазия, россия, москва, адгур ардзинба, аслан бжания
Президентские выборы в Абхазии, В мире, Абхазия, Россия, Москва, Адгур Ардзинба, Аслан Бжания
ЦИК Абхазии объявил президентские выборы в стране состоявшимися

ЦИК Абхазии: выборы президента признаны состоявшимися, явка составила более 55%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме
Досрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Досрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме
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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, они признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.
"На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись", — рассказал он в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре.
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Президентские выборы в Абхазии
Вчера, 17:07
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на выборах.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.
Голосование кандидатов в президенты Абхазии на выборах - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах
Вчера, 13:14
 
Президентские выборы в АбхазииВ миреАбхазияРоссияМоскваАдгур АрдзинбаАслан Бжания
 
 
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