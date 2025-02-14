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Жители Тюменской области к 23 февраля отправили бойцам письма и масксети
Жители Тюменской области к 23 февраля отправили бойцам письма и масксети - РИА Новости, 14.02.2025
Жители Тюменской области к 23 февраля отправили бойцам письма и масксети
Жители Ялуторовского района Тюменской области ко Дню защитника Отечества отправили своим военнослужащим письма от школьников, сделанные волонтерами... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:01:00+03:00
2025-02-14T14:01:00+03:00
2025-02-14T14:01:00+03:00
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ялуторовский район
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ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Жители Ялуторовского района Тюменской области ко Дню защитника Отечества отправили своим военнослужащим письма от школьников, сделанные волонтерами маскировочные сети, окопные свечи и другой гуманитарный груз. "Около тонны груза гуманитарной помощи отправили сегодня для военнослужащих СВО. Посылки от жителей Ялуторовского района нашим бойцам придут к 23 февраля… Продукты питания, средства гигиены, медикаменты, тёплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи, постельное бельё, письма от школьников – это не полный перечень того, что упаковано в посылки", - сообщил глава района Андрей Гильгенберг в своем Telegram-канале. В сборе груза участвовали предприятия и учреждения, сотрудники администрации района, общественные организации, неравнодушные жители сёл. Доставкой до места назначения займется общественная организация "Ветераны-пограничники Тюменской области". По словам главы муниципалитета, с начала 2025 года общими усилиями на поддержку солдат Ялуторовский район собрал уже 570 тысяч рублей. "Спасибо всем, кто принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Ваши забота и поддержка придают им сил и уверенности, а наша сплочённость, готовность прийти на помощь сделают нас только сильнее. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности!" - подчеркнул Гильгенберг.
https://ria.ru/20241018/tyumen-1978833444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялуторовский район, тюменская область
Надежные люди, Ялуторовский район, Тюменская область
Жители Тюменской области к 23 февраля отправили бойцам письма и масксети
Жители Ялуторовского района Тюменской области отправили письма от школьников
ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Жители Ялуторовского района Тюменской области ко Дню защитника Отечества отправили своим военнослужащим письма от школьников, сделанные волонтерами маскировочные сети, окопные свечи и другой гуманитарный груз.
"Около тонны груза гуманитарной помощи отправили сегодня для военнослужащих СВО. Посылки от жителей Ялуторовского района нашим бойцам придут к 23 февраля… Продукты питания, средства гигиены, медикаменты, тёплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи, постельное бельё, письма от школьников – это не полный перечень того, что упаковано в посылки", - сообщил глава района Андрей Гильгенберг в своем Telegram-канале.
В сборе груза участвовали предприятия и учреждения, сотрудники администрации района, общественные организации, неравнодушные жители сёл. Доставкой до места назначения займется общественная организация "Ветераны-пограничники Тюменской области".
По словам главы муниципалитета, с начала 2025 года общими усилиями на поддержку солдат Ялуторовский район собрал уже 570 тысяч рублей. "Спасибо всем, кто принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Ваши забота и поддержка придают им сил и уверенности, а наша сплочённость, готовность прийти на помощь сделают нас только сильнее. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности!" - подчеркнул Гильгенберг.