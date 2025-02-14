https://ria.ru/20250214/zhiteli-1999380695.html

Жители Тюменской области к 23 февраля отправили бойцам письма и масксети

Жители Тюменской области к 23 февраля отправили бойцам письма и масксети - РИА Новости, 14.02.2025

Жители Тюменской области к 23 февраля отправили бойцам письма и масксети

Жители Ялуторовского района Тюменской области ко Дню защитника Отечества отправили своим военнослужащим письма от школьников, сделанные волонтерами... РИА Новости, 14.02.2025

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надежные люди

ялуторовский район

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Жители Ялуторовского района Тюменской области ко Дню защитника Отечества отправили своим военнослужащим письма от школьников, сделанные волонтерами маскировочные сети, окопные свечи и другой гуманитарный груз. "Около тонны груза гуманитарной помощи отправили сегодня для военнослужащих СВО. Посылки от жителей Ялуторовского района нашим бойцам придут к 23 февраля… Продукты питания, средства гигиены, медикаменты, тёплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи, постельное бельё, письма от школьников – это не полный перечень того, что упаковано в посылки", - сообщил глава района Андрей Гильгенберг в своем Telegram-канале. В сборе груза участвовали предприятия и учреждения, сотрудники администрации района, общественные организации, неравнодушные жители сёл. Доставкой до места назначения займется общественная организация "Ветераны-пограничники Тюменской области". По словам главы муниципалитета, с начала 2025 года общими усилиями на поддержку солдат Ялуторовский район собрал уже 570 тысяч рублей. "Спасибо всем, кто принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Ваши забота и поддержка придают им сил и уверенности, а наша сплочённость, готовность прийти на помощь сделают нас только сильнее. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности!" - подчеркнул Гильгенберг.

https://ria.ru/20241018/tyumen-1978833444.html

ялуторовский район

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ялуторовский район, тюменская область