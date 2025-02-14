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В МО расширили список должностей имеющих право на компенсацию аренды жилья

В МО расширили список должностей имеющих право на компенсацию аренды жилья - РИА Новости, 14.02.2025

В МО расширили список должностей имеющих право на компенсацию аренды жилья

Одним из самых популярных видов социальной помощи медикам в Московской области стала компенсация арендной платы за жилье. Уже более 13,6 тысячи работников... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:30:00+03:00

2025-02-14T15:30:00+03:00

2025-02-14T15:30:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Одним из самых популярных видов социальной помощи медикам в Московской области стала компенсация арендной платы за жилье. Уже более 13,6 тысячи работников воспользовались данной мерой поддержки, сообщил 360.ru.Региональное министерство здравоохранения напомнило о расширении перечня должностей, находящиеся на которых сотрудники имеют право на получение компенсации. Данное решение было принято в 2025 году.Кроме того, сумма выплат теперь варьируется в зависимости от конкретного муниципального образования. На данный момент медику предоставляется 30 тысяч рублей, а паре медицинских сотрудников – 45 тысяч рублей."Всего за время действия программы ею воспользовались более 13,6 тысячи медицинских работников", – отметил глава ведомства Максим Забелин.Поддержка доступна медикам, соответствующим ряду условий, включая работу на полную ставку и отсутствие собственного жилья.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)