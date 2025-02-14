СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины
WP: Зеленский не передал США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался передать США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, пишет газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов.
"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать", — рассказал журналист издания в соцсети X.
Эксперт прокомментировал идею Трампа об украинских металлах
12 февраля, 08:27
Ранее в пятницу "Европейская правда" сообщила о переносе встречи главы киевского режима и американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Причиной, как утверждается, стало решение Украины доработать проект меморандума о партнерстве. В итоге после передачи документа американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать, говорится в публикации.
По данным РБК-Украина, речь идет о драфте соглашения по редкоземельным металлам.
На этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что киевские власти должны возместить Вашингтону вложенные в их поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, Украина сможет сделать это за счет предоставления США доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов.
Зеленский, со своей стороны, выразил готовность предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной c Киевом разработкой полезных ископаемых.