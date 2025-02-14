https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999493844.html

СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины

СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины - РИА Новости, 14.02.2025

СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины

Владимир Зеленский отказался передать США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, пишет газета The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2025

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украина

сша

владимир зеленский

в мире

мюнхенская конференция по безопасности

мюнхен

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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался передать США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, пишет газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов."Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать", — рассказал журналист издания в соцсети X.Ранее в пятницу "Европейская правда" сообщила о переносе встречи главы киевского режима и американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Причиной, как утверждается, стало решение Украины доработать проект меморандума о партнерстве. В итоге после передачи документа американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать, говорится в публикации.По данным РБК-Украина, речь идет о драфте соглашения по редкоземельным металлам.На этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что киевские власти должны возместить Вашингтону вложенные в их поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, Украина сможет сделать это за счет предоставления США доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Зеленский, со своей стороны, выразил готовность предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной c Киевом разработкой полезных ископаемых.

https://ria.ru/20250212/ekspert-1998767513.html

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

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украина, сша, владимир зеленский, в мире, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен, дональд трамп