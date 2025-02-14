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СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины - РИА Новости, 14.02.2025
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20:53 14.02.2025 (обновлено: 22:00 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999493844.html
СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины
СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины - РИА Новости, 14.02.2025
СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины
Владимир Зеленский отказался передать США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, пишет газета The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:53:00+03:00
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украина
сша
владимир зеленский
в мире
мюнхенская конференция по безопасности
мюнхен
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался передать США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, пишет газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов."Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать", — рассказал журналист издания в соцсети X.Ранее в пятницу "Европейская правда" сообщила о переносе встречи главы киевского режима и американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Причиной, как утверждается, стало решение Украины доработать проект меморандума о партнерстве. В итоге после передачи документа американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать, говорится в публикации.По данным РБК-Украина, речь идет о драфте соглашения по редкоземельным металлам.На этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что киевские власти должны возместить Вашингтону вложенные в их поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, Украина сможет сделать это за счет предоставления США доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Зеленский, со своей стороны, выразил готовность предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной c Киевом разработкой полезных ископаемых.
https://ria.ru/20250212/ekspert-1998767513.html
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украина, сша, владимир зеленский, в мире, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен, дональд трамп
Украина, США, Владимир Зеленский, В мире, Мюнхенская конференция по безопасности, Мюнхен, Дональд Трамп
СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины

WP: Зеленский не передал США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался передать США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, пишет газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов.
"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать", — рассказал журналист издания в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал идею Трампа об украинских металлах
12 февраля, 08:27
Ранее в пятницу "Европейская правда" сообщила о переносе встречи главы киевского режима и американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Причиной, как утверждается, стало решение Украины доработать проект меморандума о партнерстве. В итоге после передачи документа американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать, говорится в публикации.
По данным РБК-Украина, речь идет о драфте соглашения по редкоземельным металлам.
На этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что киевские власти должны возместить Вашингтону вложенные в их поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, Украина сможет сделать это за счет предоставления США доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов.
Зеленский, со своей стороны, выразил готовность предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной c Киевом разработкой полезных ископаемых.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
4 февраля, 12:16
 
УкраинаСШАВладимир ЗеленскийВ миреМюнхенская конференция по безопасностиМюнхенДональд Трамп
 
 
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