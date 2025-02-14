https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999485806.html

Зеленский попытался напугать мир разговором Путина и Трампа

Зеленский попытался напугать мир разговором Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025

Зеленский попытался напугать мир разговором Путина и Трампа

Владимир Зеленский попытался напугать мир разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T19:51:00+03:00

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2025-02-14T19:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский попытался напугать мир разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На пресс-конференции в Мюнхене Зеленского попросили прокомментировать состоявшийся разговор Путина и Трампа, а также угрозу, которую этот разговор якобы несет Украине и США. "Я думаю, риска для США нет... Я думаю, риск есть для всего мира... Я думаю, нам грозит намного больше рисков, чем США, при всем уважении. Всем нам, вместе со всеми "большими парнями", - заявил в пятницу Зеленский. Какие страны имел в виду Зеленский под "большими парнями", он не уточнил. При этом Зеленский заявил, что личные встречи важнее телефонных разговоров и сказал, что Украина не примет никакие решения, принятые без ее участия. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999248647.html

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сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, в мире