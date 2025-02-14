https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999484340.html

Зеленский на Мюнхенской конференции сделал заявление о мирном соглашении

Зеленский на Мюнхенской конференции сделал заявление о мирном соглашении - РИА Новости, 14.02.2025

Зеленский на Мюнхенской конференции сделал заявление о мирном соглашении

Владимир Зеленский заявил, что не станет подписывать мирное соглашение в Мюнхене, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T19:34:00+03:00

2025-02-14T19:34:00+03:00

2025-02-14T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не станет подписывать мирное соглашение в Мюнхене, его слова приводит издание "Страна.ua"."Потому что это Мюнхен. И мы помним, что здесь было подписано, — я такое не повторяю", — сказал он.Предполагается, что глава киевского режима имел в виду Мюнхенское соглашение 1938 года, подписанное западными странами с Гитлером. Зеленский также выразил готовность к встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом для обсуждения сделки по полезным ископаемым.В пятницу западные и украинские СМИ сообщили, что встреча Зеленского с Джей Ди Вэнсом в Мюнхене была перенесена.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого плана Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.

https://ria.ru/20250214/peregovory-1999450295.html

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

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в мире, сша, мюнхен, владимир зеленский, украина, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности