https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999405803.html

Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа

Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа - РИА Новости, 14.02.2025

Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа

Владимир Зеленский захотел полуторамиллионную армию, раз Украина рискует не войти в НАТО. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:09:00+03:00

2025-02-14T15:09:00+03:00

2025-02-14T23:16:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский захотел полуторамиллионную армию, раз Украина рискует не войти в НАТО. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.Причем он потребовал, чтобы Запад ее еще и вооружил."То есть это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона", — сказал он. Он добавил, что США в целом и президент Дональд Трамп в частности не готовы говорить об Украине в альянсе, так как считают это эскалацией. В пятницу глава Белого дома признал, что возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине. Кроме того, накануне он заявил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда пообещал, что Украина может присоединиться к альянсу, что в результате привело к эскалации конфликта.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999285793.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, киев, дональд трамп, сша