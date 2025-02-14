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Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 14.02.2025 (обновлено: 23:16 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999405803.html
Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа
Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа
Владимир Зеленский захотел полуторамиллионную армию, раз Украина рискует не войти в НАТО. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:09:00+03:00
2025-02-14T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
киев
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский захотел полуторамиллионную армию, раз Украина рискует не войти в НАТО. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.Причем он потребовал, чтобы Запад ее еще и вооружил."То есть это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона", — сказал он. Он добавил, что США в целом и президент Дональд Трамп в частности не готовы говорить об Украине в альянсе, так как считают это эскалацией. В пятницу глава Белого дома признал, что возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине. Кроме того, накануне он заявил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда пообещал, что Украина может присоединиться к альянсу, что в результате привело к эскалации конфликта.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999285793.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, киев, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Киев, Дональд Трамп, США
Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа

Зеленский: если Украину не возьмут в НАТО, то ей нужна армия в 1,5 млн человек

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский захотел полуторамиллионную армию, раз Украина рискует не войти в НАТО. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Причем он потребовал, чтобы Запад ее еще и вооружил.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине
Вчера, 08:51
"То есть это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона", — сказал он.

Он добавил, что США в целом и президент Дональд Трамп в частности не готовы говорить об Украине в альянсе, так как считают это эскалацией.

В пятницу глава Белого дома признал, что возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине. Кроме того, накануне он заявил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда пообещал, что Украина может присоединиться к альянсу, что в результате привело к эскалации конфликта.
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Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОКиевДональд ТрампСША
 
 
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