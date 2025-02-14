Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа
Зеленский: если Украину не возьмут в НАТО, то ей нужна армия в 1,5 млн человек
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский захотел полуторамиллионную армию, раз Украина рискует не войти в НАТО. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Причем он потребовал, чтобы Запад ее еще и вооружил.
"То есть это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона", — сказал он.
Он добавил, что США в целом и президент Дональд Трамп в частности не готовы говорить об Украине в альянсе, так как считают это эскалацией.
В пятницу глава Белого дома признал, что возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине. Кроме того, накануне он заявил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда пообещал, что Украина может присоединиться к альянсу, что в результате привело к эскалации конфликта.
Он добавил, что США в целом и президент Дональд Трамп в частности не готовы говорить об Украине в альянсе, так как считают это эскалацией.
В пятницу глава Белого дома признал, что возможность вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине. Кроме того, накануне он заявил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда пообещал, что Украина может присоединиться к альянсу, что в результате привело к эскалации конфликта.