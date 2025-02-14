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Во Франции заявили о панике Зеленского после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999404877.html
Во Франции заявили о панике Зеленского после переговоров Путина и Трампа
Во Франции заявили о панике Зеленского после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
Во Франции заявили о панике Зеленского после переговоров Путина и Трампа
Владимир Зеленский паникует после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как без поддержки Запада он был бы... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:06:00+03:00
2025-02-14T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский паникует после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как без поддержки Запада он был бы свергнут украинским народом, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Накануне Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "В тотальной панике после соглашения Трампа и Путина маленький диктатор Зеленский все больше и больше показывает свое истинное лицо. И это совершенно не вписывается в официальную риторику ЕС о "борьбе за демократию", - написал он в Х. Он напомнил, что президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. "И это то, что нам приказано поддерживать, вооружать, финансировать "во имя добра"?! Хватит! Зеленский был бы немедленно свергнут украинским народом, если бы поддержка Запада полностью прекратилась, и все это знают! Давайте перестанем в этом участвовать!", - заявил Филиппо. Он также призвал Францию возобновить диалог с Россией. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Оппозиционная платформа - За жизнь
Во Франции заявили о панике Зеленского после переговоров Путина и Трампа

Лидер "Патриотов" Филиппо: Зеленский паникует после переговоров Путина и Трампа

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский паникует после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как без поддержки Запада он был бы свергнут украинским народом, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
13 февраля, 08:00
"В тотальной панике после соглашения Трампа и Путина маленький диктатор Зеленский все больше и больше показывает свое истинное лицо. И это совершенно не вписывается в официальную риторику ЕС о "борьбе за демократию", - написал он в Х.
Он напомнил, что президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года.
"И это то, что нам приказано поддерживать, вооружать, финансировать "во имя добра"?! Хватит! Зеленский был бы немедленно свергнут украинским народом, если бы поддержка Запада полностью прекратилась, и все это знают! Давайте перестанем в этом участвовать!", - заявил Филиппо.
Он также призвал Францию возобновить диалог с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Две главные причины, почему Трамп срочно пошел на мир с Путиным через силу
Вчера, 08:00
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Захарова одним словом отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*
13 февраля, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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