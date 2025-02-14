https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999404877.html

Во Франции заявили о панике Зеленского после переговоров Путина и Трампа

Во Франции заявили о панике Зеленского после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025

Во Франции заявили о панике Зеленского после переговоров Путина и Трампа

Владимир Зеленский паникует после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как без поддержки Запада он был бы... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:06:00+03:00

2025-02-14T15:06:00+03:00

2025-02-14T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg

ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский паникует после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как без поддержки Запада он был бы свергнут украинским народом, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Накануне Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "В тотальной панике после соглашения Трампа и Путина маленький диктатор Зеленский все больше и больше показывает свое истинное лицо. И это совершенно не вписывается в официальную риторику ЕС о "борьбе за демократию", - написал он в Х. Он напомнил, что президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. "И это то, что нам приказано поддерживать, вооружать, финансировать "во имя добра"?! Хватит! Зеленский был бы немедленно свергнут украинским народом, если бы поддержка Запада полностью прекратилась, и все это знают! Давайте перестанем в этом участвовать!", - заявил Филиппо. Он также призвал Францию возобновить диалог с Россией. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь