Во Франции заявили о панике Зеленского после переговоров Путина и Трампа
Лидер "Патриотов" Филиппо: Зеленский паникует после переговоров Путина и Трампа
© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский паникует после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, так как без поддержки Запада он был бы свергнут украинским народом, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
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Он напомнил, что президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года.
"И это то, что нам приказано поддерживать, вооружать, финансировать "во имя добра"?! Хватит! Зеленский был бы немедленно свергнут украинским народом, если бы поддержка Запада полностью прекратилась, и все это знают! Давайте перестанем в этом участвовать!", - заявил Филиппо.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов