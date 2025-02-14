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ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 14.02.2025 (обновлено: 13:30 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/zapad-1999368168.html
ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 14.02.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" в результате нанесённого поражения украинским войскам за неделю уничтожила более 1480 военнослужащих противника, сообщили в РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:29:00+03:00
2025-02-14T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в результате нанесённого поражения украинским войскам за неделю уничтожила более 1480 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 8 по 14 февраля."Противник потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, в том числе 11 иностранного производства. Уничтожены 23 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю потеряли более 1480 военных

© AP Photo / LIBKOSВоеннослужащий Украины
Военнослужащий Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / LIBKOS
Военнослужащий Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в результате нанесённого поражения украинским войскам за неделю уничтожила более 1480 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 8 по 14 февраля.
"Противник потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, в том числе 11 иностранного производства. Уничтожены 23 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ
13 февраля, 20:51
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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