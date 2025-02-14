https://ria.ru/20250214/zapad-1999368168.html

ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Запада"

Российская группировка войск "Запад" в результате нанесённого поражения украинским войскам за неделю уничтожила более 1480 военнослужащих противника, сообщили в РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:29:00+03:00

2025-02-14T13:29:00+03:00

2025-02-14T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в результате нанесённого поражения украинским войскам за неделю уничтожила более 1480 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 8 по 14 февраля."Противник потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, в том числе 11 иностранного производства. Уничтожены 23 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250213/dnr-1999236964.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины