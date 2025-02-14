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В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже
В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже - РИА Новости, 14.02.2025
В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:56:00+03:00
2025-02-14T14:56:00+03:00
2025-02-14T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
мария захарова
чернобыльская аэс
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности. "Это очередной, но, я думаю, не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности", - заявила Захарова на брифинге. Она напомнила, что подобные провокации уже были - в частности, удар по башне охлаждения ЗАЭС 11 августа 2024 года, нападения на ее сотрудников, на российских военных, охраняющих ЗАЭС и сотрудников секретариата МАГАТЭ. "Это все никак не возможно списать на случайности или ошибки. Это цепь провокаций и террористических актов, потому что ядерные объекты гражданской инфраструктуры киевский режим рассматривает как возможности для ядерного терроризма", - подчеркнула Захарова. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999387948.html
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россия, украина, мария захарова, чернобыльская аэс, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Захарова, Чернобыльская АЭС, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже
Захарова: удар по ЧАЭС не был последним шагом по подрыву ядерной безопасности