https://ria.ru/20250214/zakharova-1999401516.html

В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже

В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже - РИА Новости, 14.02.2025

В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:56:00+03:00

2025-02-14T14:56:00+03:00

2025-02-14T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

мария захарова

чернобыльская аэс

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности. "Это очередной, но, я думаю, не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности", - заявила Захарова на брифинге. Она напомнила, что подобные провокации уже были - в частности, удар по башне охлаждения ЗАЭС 11 августа 2024 года, нападения на ее сотрудников, на российских военных, охраняющих ЗАЭС и сотрудников секретариата МАГАТЭ. "Это все никак не возможно списать на случайности или ошибки. Это цепь провокаций и террористических актов, потому что ядерные объекты гражданской инфраструктуры киевский режим рассматривает как возможности для ядерного терроризма", - подчеркнула Захарова. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999387948.html

https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html

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россия, украина, мария захарова, чернобыльская аэс, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)