Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 14.02.2025 (обновлено: 14:59 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/zakharova-1999401516.html
В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже
В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже - РИА Новости, 14.02.2025
В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:56:00+03:00
2025-02-14T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
мария захарова
чернобыльская аэс
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999381626_0:0:3280:1844_1920x0_80_0_0_af5b1759514863b767b0f1537cd0fc8d.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности. "Это очередной, но, я думаю, не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности", - заявила Захарова на брифинге. Она напомнила, что подобные провокации уже были - в частности, удар по башне охлаждения ЗАЭС 11 августа 2024 года, нападения на ее сотрудников, на российских военных, охраняющих ЗАЭС и сотрудников секретариата МАГАТЭ. "Это все никак не возможно списать на случайности или ошибки. Это цепь провокаций и террористических актов, потому что ядерные объекты гражданской инфраструктуры киевский режим рассматривает как возможности для ядерного терроризма", - подчеркнула Захарова. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999387948.html
https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999381626_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_9efab4d87fcd91cfbfde73e717121cf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мария захарова, чернобыльская аэс, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Захарова, Чернобыльская АЭС, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали удар ВСУ по ЧАЭС не последним шагом в ядерном шантаже

Захарова: удар по ЧАЭС не был последним шагом по подрыву ядерной безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.
"Это очередной, но, я думаю, не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности", - заявила Захарова на брифинге.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
Вчера, 14:15
Она напомнила, что подобные провокации уже были - в частности, удар по башне охлаждения ЗАЭС 11 августа 2024 года, нападения на ее сотрудников, на российских военных, охраняющих ЗАЭС и сотрудников секретариата МАГАТЭ.
"Это все никак не возможно списать на случайности или ошибки. Это цепь провокаций и террористических актов, потому что ядерные объекты гражданской инфраструктуры киевский режим рассматривает как возможности для ядерного терроризма", - подчеркнула Захарова.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Подполье: ВСУ провокацией на ЧАЭС пытались сорвать переговоры России и США
Вчера, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМария ЗахароваЧернобыльская АЭСВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала