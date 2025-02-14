https://ria.ru/20250214/zaharova-1999404357.html

Говорить о конкретных переговорах по Украине рано, заявила Захарова

Говорить о конкретных переговорах по Украине рано, заявила Захарова - РИА Новости, 14.02.2025

Говорить о конкретных переговорах по Украине рано, заявила Захарова

Говорить о каком-то конкретном переговорном процессе по Украине очень рано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Говорить о каком-то конкретном переговорном процессе по Украине очень рано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Говорить о каком-то конкретном переговорном процессе очень рано", - сказала она в ходе брифинга. Комментируя заявление главы Пентагона Пита Хегсета, она сказала, что Москва рассматривает заявления из Вашингтона как проявление реализма. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта. -0-

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в мире, украина, сша, россия, пит хегсет, дональд трамп, мария захарова, министерство обороны сша, нато