https://ria.ru/20250214/zaderzhanie-1999477146.html
В ХМАО задержали бывшего первого замгубернатора
В ХМАО задержали бывшего первого замгубернатора - РИА Новости, 14.02.2025
В ХМАО задержали бывшего первого замгубернатора
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:39:00+03:00
2025-02-14T18:39:00+03:00
2025-02-14T19:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. "Бывший первый заместитель губернатора ХМАО — Югры задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности", — подчеркнули в ведомстве.По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемый, занимая должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей "за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Также подозреваемый дал незаконные указания главе одного из муниципальных образований региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве этой организации. Следователи по материалам управления ФСБ России по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.
https://ria.ru/20250214/vzyatka-1999303402.html
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Задержание бывшего первого замгубернатора ХМАО по подозрению в получении взятки
Бывший первый замгубернатора ХМАО задержан по подозрению в получении взятки в размере 7,5 млн рублей, сообщили в СК.
2025-02-14T18:39
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ханты-Мансийский автономный округ
В ХМАО задержали бывшего первого замгубернатора
СК: экс-первого замгубернатора ХМАО задержали по подозрению в получении взятки