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Курильские острова являются частью России, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2025
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13:41 14.02.2025 (обновлено: 14:01 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/yaponiya-1999372617.html
Курильские острова являются частью России, заявили в МИД
Курильские острова являются частью России, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2025
Курильские острова являются частью России, заявили в МИД
Россия не видит перспектив для ведения диалога о мирном договоре с Японией на фоне текущей недружественной политики Токио, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:41:00+03:00
2025-02-14T14:01:00+03:00
россия
курильские острова
москва
в мире
япония
мария захарова
оон
токио
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не видит перспектив для ведения диалога о мирном договоре с Японией на фоне текущей недружественной политики Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший недавно в Японии день так называемых "северных территорий"."Мы можем лишь в очередной раз напомнить правительству Японии о необходимости признания в полном объеме итогов Второй мировой войны. Они закреплены в Уставе ООН. Согласно им, Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью нашей страны", - отметила она."Что же касается продолжения, как было сформулировано, "переговоров по мирному договору", к чему постоянно призывает официальный Токио, то российская принципиальная позиция была подробно четко изложена в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года. Мы не видим никаких перспектив для ведения диалога о заключении основополагающего документа, признанного заложить фундамент для долгосрочных добрососедских отношений в условиях продолжающейся недружественной политики Токио", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.Ультраправые организации Японии в День северных территорий 7 февраля на микроавтобусах с громкоговорителями ездили по кварталу вокруг посольства России в Токио и выкрикивали лозунги о возвращении земель, которые после капитуляции Японии во Второй мировой войне и в соответствии с международными договоренностями, являются российскими.День так называемых "северных территорий" (так в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) отмечается 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому острова отошли Японии. После капитуляции Японии во Второй мировой войне, в соответствии с международными договоренностями, Южный Сахалин и Курильский архипелаг вошли в состав СССР, но и по сей день Япония продолжает претендовать на эти территории.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20250214/yaponiya-1999276285.html
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россия
курильские острова
москва
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россия, курильские острова, москва, в мире, япония, мария захарова, оон, токио
Россия, Курильские острова, Москва, В мире, Япония, Мария Захарова, ООН, Токио
Курильские острова являются частью России, заявили в МИД

Захарова: РФ не видит перспектив договора с Японией по Курильским островам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не видит перспектив для ведения диалога о мирном договоре с Японией на фоне текущей недружественной политики Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший недавно в Японии день так называемых "северных территорий".
"Мы можем лишь в очередной раз напомнить правительству Японии о необходимости признания в полном объеме итогов Второй мировой войны. Они закреплены в Уставе ООН. Согласно им, Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью нашей страны", - отметила она.
Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава МИД Японии резко сменил риторику о России
Вчера, 06:36
"Что же касается продолжения, как было сформулировано, "переговоров по мирному договору", к чему постоянно призывает официальный Токио, то российская принципиальная позиция была подробно четко изложена в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года. Мы не видим никаких перспектив для ведения диалога о заключении основополагающего документа, признанного заложить фундамент для долгосрочных добрососедских отношений в условиях продолжающейся недружественной политики Токио", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Ультраправые организации Японии в День северных территорий 7 февраля на микроавтобусах с громкоговорителями ездили по кварталу вокруг посольства России в Токио и выкрикивали лозунги о возвращении земель, которые после капитуляции Японии во Второй мировой войне и в соответствии с международными договоренностями, являются российскими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Дождались: Россия решила территориальные проблемы с Японией
26 января, 08:00
День так называемых "северных территорий" (так в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) отмечается 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому острова отошли Японии. После капитуляции Японии во Второй мировой войне, в соответствии с международными договоренностями, Южный Сахалин и Курильский архипелаг вошли в состав СССР, но и по сей день Япония продолжает претендовать на эти территории.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России
17 января, 10:13
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Япония ввела новые санкции против России
10 января, 04:42
 
РоссияКурильские островаМоскваВ миреЯпонияМария ЗахароваООНТокио
 
 
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