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Глава МИД Японии назвал отношения России и США крайне важными - РИА Новости, 14.02.2025
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07:01 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/yaponiya-1999276858.html
Глава МИД Японии назвал отношения России и США крайне важными
Глава МИД Японии назвал отношения России и США крайне важными - РИА Новости, 14.02.2025
Глава МИД Японии назвал отношения России и США крайне важными
Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что отношения России и США являются "крайне важными" в связи с кризисом на Украине. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:01:00+03:00
2025-02-14T07:01:00+03:00
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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что отношения России и США являются "крайне важными" в связи с кризисом на Украине. "В отношении проблемы нападения России на Украину диалог США и России является крайне важным. Наше правительство внимательно следит за развитием. Как я уже сказал, наша страна считает важным достижение на Украине справедливого и прочного мира. Для этого вместе с G7 и другими сопричастными странами наша страна на основе взаимопонимания будет работать", - сказал Ивая на пресс-конференции. Ивая также отметил, что Япония выступает за установление на Украине "справедливого и прочного мира" в сотрудничестве с G7 и другими сопричастными странами.
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в мире, украина, россия, япония, такэси ивая, g7
В мире, Украина, Россия, Япония, Такэси Ивая, G7
Глава МИД Японии назвал отношения России и США крайне важными

Глава МИД Японии Ивая: отношения России и США являются крайне важными

© AP Photo / Hiro KomaeМинистр иностранных дел Японии Такэси Ивая
Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая. Архивное фото
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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что отношения России и США являются "крайне важными" в связи с кризисом на Украине.
"В отношении проблемы нападения России на Украину диалог США и России является крайне важным. Наше правительство внимательно следит за развитием. Как я уже сказал, наша страна считает важным достижение на Украине справедливого и прочного мира. Для этого вместе с G7 и другими сопричастными странами наша страна на основе взаимопонимания будет работать", - сказал Ивая на пресс-конференции.
Ивая также отметил, что Япония выступает за установление на Украине "справедливого и прочного мира" в сотрудничестве с G7 и другими сопричастными странами.
Вид на ночной Токио - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава МИД Японии резко сменил риторику о России
06:36
 
В миреУкраинаРоссияЯпонияТакэси ИваяG7
 
 
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