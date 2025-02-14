Яковенко оценил перспективы Парижского соглашения по климату
Яковенко: мир должен выбрать между борьбой с атмосферными выбросами и адаптацией
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Человечество сегодня вынуждено выбирать между дальнейшей борьбой с атмосферными выбросами и переходом к адаптации к климатическим изменениям, и выбор второго варианта приведет к созданию новой архитектуры регулирования климата вместо Парижского соглашения, высказал мнение в разговоре с РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
"Мир стоит сейчас перед выбором: продолжать бороться с выбросами или переключаться на адаптацию к происходящим климатическим изменениям. Если станет ясно, что предотвратить изменения невозможно, то Парижское соглашение утратит актуальность. Будет создана новая архитектура климатического регулирования, где акцент сместится на адаптацию, помощь развивающимся странам и предотвращение глобальных рисков", - сказал Яковенко агентству на полях форума "Новые вызовы мировой политике – возможности и риски для российского бизнеса".
Он также полагает, что заявления президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и расширении зоны влияния Вашингтона в Арктике делаются с учетом проблемы глобального изменения климата - зоны устойчивого земледелия в Северной Америке сдвинутся на север, и Штаты берут эти тенденции в расчет уже сейчас.
"Кстати, у России новости хорошие: у нас будет лучше. Климатические изменения приведут к росту продуктивности сельского хозяйства. Конечно, будут проблемные зоны – Арктика, таяние мерзлоты, локальные засухи, но в целом изменении скорее положительные. У наших соседей, например, в средней Азии, ситуация будет хуже", - добавил Яковенко.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
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