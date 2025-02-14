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В Красноярском крае семьи с близнецами получили выплаты автоматически - РИА Новости, 14.02.2025
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09:14 14.02.2025
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В Красноярском крае семьи с близнецами получили выплаты автоматически
В Красноярском крае семьи с близнецами получили выплаты автоматически - РИА Новости, 14.02.2025
В Красноярском крае семьи с близнецами получили выплаты автоматически
Более 300 семей из Красноярского края, начиная с 2023 года, где родились двойняшки и тройняшки, получили региональные выплаты автоматически, то есть в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:14:00+03:00
2025-02-14T09:14:00+03:00
общество
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Более 300 семей из Красноярского края, начиная с 2023 года, где родились двойняшки и тройняшки, получили региональные выплаты автоматически, то есть в беззаявительном режиме, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики региона. По ее данным, в Красноярском крае в качестве региональной инициативы семьям, в которых рождаются двойняшки и тройняшки, выплачивается единовременная финансовая помощь. Её базовый размер в 2025 году составляет 70 157,15 рублей, к которому применяется районный коэффициент. Для города Красноярска и большей части районов края выплата на каждого ребенка равна 91 204 рублям. "С июля 2023 года по инициативе губернатора было принято решение для удобства родителей назначать выплату автоматически. За прошедшее время в проактивном формате выплату получила 331 семья на 664 малышей", - сказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Отмечается, что если ранее за получением выплаты родителям нужно было в течение полугода с момента рождения двойняшек обращаться в территориальные отделения соцзащиты по месту проживания, то теперь специалисты самостоятельно отслеживают информацию отделений ЗАГСа о рождении двоен и троен и перечисляют единовременное пособие. "Для многих родителей поступление значительной суммы было приятной неожиданностью, так как часть из них откладывали обращение за выплатой, не зная о беззаявительном назначении, а некоторые даже не интересовались мерами региональной поддержки", - сообщает пресс-служба. Глава краевого Минсоца подчеркнула, что такой метод работы соответствует целям федерального проекта "Государство для людей", главной задачей которого является повышение качества жизни человека и уровня доверия граждан к государству. "Мы планируем и дальше упрощать механизмы обращения за различными мерами социальной поддержки. Например, сейчас на рассмотрении у депутатов Законодательного Собрания края находится ряд законопроектов, относящихся к нацпроекту "Семья", об упрощении назначения мер поддержки", - сказала министр. Если по каким-либо причинам единовременная выплата за рождение двоен и троен не будет назначена автоматически, то в этом случае она может быть назначена по заявлению одного из родителей. Это право будет действовать в течение трёх лет с момента рождения детей.
https://ria.ru/20241001/mama-1975802745.html
https://ria.ru/20250128/krasnoyarsk-1995924899.html
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общество, красноярский край, красноярск
Общество, Красноярский край, Красноярск
В Красноярском крае семьи с близнецами получили выплаты автоматически

Более 300 красноярских семей с близнецами получили регвыплаты автоматически

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина с детской коляской для близнецов
Мужчина с детской коляской для близнецов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина с детской коляской для близнецов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Более 300 семей из Красноярского края, начиная с 2023 года, где родились двойняшки и тройняшки, получили региональные выплаты автоматически, то есть в беззаявительном режиме, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики региона.
По ее данным, в Красноярском крае в качестве региональной инициативы семьям, в которых рождаются двойняшки и тройняшки, выплачивается единовременная финансовая помощь. Её базовый размер в 2025 году составляет 70 157,15 рублей, к которому применяется районный коэффициент. Для города Красноярска и большей части районов края выплата на каждого ребенка равна 91 204 рублям.
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"С июля 2023 года по инициативе губернатора было принято решение для удобства родителей назначать выплату автоматически. За прошедшее время в проактивном формате выплату получила 331 семья на 664 малышей", - сказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Отмечается, что если ранее за получением выплаты родителям нужно было в течение полугода с момента рождения двойняшек обращаться в территориальные отделения соцзащиты по месту проживания, то теперь специалисты самостоятельно отслеживают информацию отделений ЗАГСа о рождении двоен и троен и перечисляют единовременное пособие.
"Для многих родителей поступление значительной суммы было приятной неожиданностью, так как часть из них откладывали обращение за выплатой, не зная о беззаявительном назначении, а некоторые даже не интересовались мерами региональной поддержки", - сообщает пресс-служба.
Глава краевого Минсоца подчеркнула, что такой метод работы соответствует целям федерального проекта "Государство для людей", главной задачей которого является повышение качества жизни человека и уровня доверия граждан к государству.
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"Мы планируем и дальше упрощать механизмы обращения за различными мерами социальной поддержки. Например, сейчас на рассмотрении у депутатов Законодательного Собрания края находится ряд законопроектов, относящихся к нацпроекту "Семья", об упрощении назначения мер поддержки", - сказала министр.
Если по каким-либо причинам единовременная выплата за рождение двоен и троен не будет назначена автоматически, то в этом случае она может быть назначена по заявлению одного из родителей. Это право будет действовать в течение трёх лет с момента рождения детей.
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