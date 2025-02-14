https://ria.ru/20250214/vsu-1999500983.html
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала - РИА Новости, 14.02.2025
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала
Уголовное дело о терроризме возбуждено после атаки ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:18:00+03:00
2025-02-14T22:18:00+03:00
2025-02-14T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
светлана петренко
курская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999492550_0:118:961:658_1920x0_80_0_0_81ddd9ad6d99df9b792e3dc50119cd35.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело о терроризме возбуждено после атаки ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов ранен и находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 и части 3 статьи 144 УК РФ)", - сказала она.Как установлено следствием,14 февраля 2025 года в селе Черкасская Конопелька Суджанского района украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, которые готовили телерепортаж в данном населенном пункте."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все лица, причастные к преступлению", - подчеркнула Петренко.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992599559.html
россия
курская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999492550_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_426fa2ed989189e9727b9f158c1880db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, светлана петренко, курская область, москва, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Светлана Петренко, Курская область, Москва, Александр Хинштейн
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала
СК возбудил дело о терроризме после атаки ВСУ на журналистов Первого канала