https://ria.ru/20250214/vsu-1999500983.html

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала - РИА Новости, 14.02.2025

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала

Уголовное дело о терроризме возбуждено после атаки ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:18:00+03:00

2025-02-14T22:18:00+03:00

2025-02-14T22:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

светлана петренко

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело о терроризме возбуждено после атаки ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов ранен и находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 и части 3 статьи 144 УК РФ)", - сказала она.Как установлено следствием,14 февраля 2025 года в селе Черкасская Конопелька Суджанского района украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, которые готовили телерепортаж в данном населенном пункте."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все лица, причастные к преступлению", - подчеркнула Петренко.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992599559.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, светлана петренко, курская область, москва, александр хинштейн