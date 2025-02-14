https://ria.ru/20250214/vsu-1999479956.html

ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область

ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ дважды за сутки атаковали Запорожскую область

Украинские силовики дважды атаковали с помощью БПЛА гражданское население Запорожской области, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T19:00:00+03:00

2025-02-14T19:00:00+03:00

2025-02-14T19:00:00+03:00

запорожская область

происшествия

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики дважды атаковали с помощью БПЛА гражданское население Запорожской области, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий. "Сегодня в Васильевском районе близ села Зеленый Гай зафиксирована атака вражеского беспилотника, который сдетонировал на обочине дороги, в результате чего осколками повреждён легковой автомобиль. Также противник попытался атаковать беспилотником территорию районного водоканала в Пологах. В результате атаки повреждён легковой автомобиль. Жертв и пострадавших в обоих случаях нет", - заявил он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999455265.html

запорожская область

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2025

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запорожская область, происшествия