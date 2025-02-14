https://ria.ru/20250214/vsu-1999404069.html

При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Алешек в Херсонской области

При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Алешек в Херсонской области - РИА Новости, 14.02.2025

При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Алешек в Херсонской области

Трое жителей города Алешки Херсонской области пострадали при обстреле украинскими войсками жилого сектора, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:03:00+03:00

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новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Трое жителей города Алешки Херсонской области пострадали при обстреле украинскими войсками жилого сектора, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Алешках вследствие варварского обстрела жилого сектора пострадали трое местных жителей - женщина 1949-го и мужчины 1969 и 1970 годов рождения", - написал Сальдо .По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо