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При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Алешек в Херсонской области - РИА Новости, 14.02.2025
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15:03 14.02.2025 (обновлено: 15:13 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vsu-1999404069.html
При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Алешек в Херсонской области
При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Алешек в Херсонской области - РИА Новости, 14.02.2025
При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Алешек в Херсонской области
Трое жителей города Алешки Херсонской области пострадали при обстреле украинскими войсками жилого сектора, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:03:00+03:00
2025-02-14T15:13:00+03:00
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Трое жителей города Алешки Херсонской области пострадали при обстреле украинскими войсками жилого сектора, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Алешках вследствие варварского обстрела жилого сектора пострадали трое местных жителей - женщина 1949-го и мужчины 1969 и 1970 годов рождения", - написал Сальдо .По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо
Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо
При обстреле ВСУ пострадали трое жителей Алешек в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по жилому сектору в херсонских Алешках, трое пострадали

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Алешках Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Трое жителей города Алешки Херсонской области пострадали при обстреле украинскими войсками жилого сектора, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В Алешках вследствие варварского обстрела жилого сектора пострадали трое местных жителей - женщина 1949-го и мужчины 1969 и 1970 годов рождения", - написал Сальдо .
По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Новая КаховкаХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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