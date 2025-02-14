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ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:29:00+03:00

2025-02-14T11:29:00+03:00

2025-02-14T11:29:00+03:00

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 14 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Боевики ВСУ атаковали село Катериновка Великолепетихского округа: на жилой дом совершен сброс с дрона, пострадавших в результате атаки ВСУ нет. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 артиллерийский удар. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Катериновка, Каховка, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.

https://ria.ru/20250214/obstrel-1999298521.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия