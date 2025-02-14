https://ria.ru/20250214/vsu-1999275971.html
Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ
Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ
Командиры ВСУ уничтожают рапорта от мобилизованных о негодности к воинской службе, рассказал РИА Новости житель города Запорожье Константин. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:20:00+03:00
2025-02-14T06:20:00+03:00
2025-02-14T06:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_fa9b00eff425f76ca2f7271491efe15a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ 14 фев - РИА Новости. Командиры ВСУ уничтожают рапорта от мобилизованных о негодности к воинской службе, рассказал РИА Новости житель города Запорожье Константин. "Кто пустит адвоката в ТЦК? Это уже потом, когда попадаешь в часть и дают в руки телефон, люди звонят родным и родные начинают всего добиваться, начинают собирать справки. Если это сам человек, который служит, то это почти нереально... Если займёшься сам, то просто будут эти рапорта теряться, их будут рвать и тому подобное. Есть такое, что сегодня забрали в военкомат, а завтра уже под Донецком", - рассказал житель Запорожья.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_56:0:1277:916_1920x0_80_0_0_c5b2cd3ff8a84391b67fe254e730a319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ
Житель Запорожья Константин: в ВСУ уничтожают рапорты о негодности к службе