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Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 14.02.2025 (обновлено: 06:21 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vsu-1999275971.html
Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ
Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ
Командиры ВСУ уничтожают рапорта от мобилизованных о негодности к воинской службе, рассказал РИА Новости житель города Запорожье Константин. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:20:00+03:00
2025-02-14T06:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ 14 фев - РИА Новости. Командиры ВСУ уничтожают рапорта от мобилизованных о негодности к воинской службе, рассказал РИА Новости житель города Запорожье Константин. "Кто пустит адвоката в ТЦК? Это уже потом, когда попадаешь в часть и дают в руки телефон, люди звонят родным и родные начинают всего добиваться, начинают собирать справки. Если это сам человек, который служит, то это почти нереально... Если займёшься сам, то просто будут эти рапорта теряться, их будут рвать и тому подобное. Есть такое, что сегодня забрали в военкомат, а завтра уже под Донецком", - рассказал житель Запорожья.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ

Житель Запорожья Константин: в ВСУ уничтожают рапорты о негодности к службе

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ 14 фев - РИА Новости. Командиры ВСУ уничтожают рапорта от мобилизованных о негодности к воинской службе, рассказал РИА Новости житель города Запорожье Константин.
"Кто пустит адвоката в ТЦК? Это уже потом, когда попадаешь в часть и дают в руки телефон, люди звонят родным и родные начинают всего добиваться, начинают собирать справки. Если это сам человек, который служит, то это почти нереально... Если займёшься сам, то просто будут эти рапорта теряться, их будут рвать и тому подобное. Есть такое, что сегодня забрали в военкомат, а завтра уже под Донецком", - рассказал житель Запорожья.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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