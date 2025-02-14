https://ria.ru/20250214/vsu-1999275971.html

Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ

Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025

Житель Запорожья рассказал об уничтожении рапортов от мобилизованных в ВСУ

Командиры ВСУ уничтожают рапорта от мобилизованных о негодности к воинской службе, рассказал РИА Новости житель города Запорожье Константин. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T06:20:00+03:00

2025-02-14T06:20:00+03:00

2025-02-14T06:21:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ 14 фев - РИА Новости. Командиры ВСУ уничтожают рапорта от мобилизованных о негодности к воинской службе, рассказал РИА Новости житель города Запорожье Константин. "Кто пустит адвоката в ТЦК? Это уже потом, когда попадаешь в часть и дают в руки телефон, люди звонят родным и родные начинают всего добиваться, начинают собирать справки. Если это сам человек, который служит, то это почти нереально... Если займёшься сам, то просто будут эти рапорта теряться, их будут рвать и тому подобное. Есть такое, что сегодня забрали в военкомат, а завтра уже под Донецком", - рассказал житель Запорожья.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

запорожье

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, вооруженные силы украины