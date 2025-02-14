Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты
Леонид Сметанин стал врио главы Воркуты после отставки Ярослава Шапошникова
© Фото : пресс-служба администрации муниципального округа ВоркутаЛеонид Сметанин
© Фото : пресс-служба администрации муниципального округа Воркута
Леонид Сметанин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Врио главы города Воркута в республике Коми назначен Леонид Сметанин, ранее занимавший должность заместителя руководителя городской администрации, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации Воркуты.
Глава Воркуты Ярослав Шапошников в пятницу сообщил, что подал в Совет города заявление об отставке с должности и будет работать за пределами региона.
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"Решением Совета муниципального округа Воркута врио главы назначен Леонид Сметанин (замглавы администрации - ред.). Осенью будет назначен конкурс на замещение должности главы города", – сказал собеседник агентства.
Шапошников, который в мае 2023 года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции, сообщил об окончании службы в июле 2024 года, после чего продолжил работу в должности руководителя администрации Воркуты.
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