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Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты - РИА Новости, 14.02.2025
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12:29 14.02.2025 (обновлено: 12:45 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vorkuta-1999348792.html
Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты
Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты - РИА Новости, 14.02.2025
Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты
Врио главы города Воркута в республике Коми назначен Леонид Сметанин, ранее занимавший должность заместителя руководителя городской администрации, сообщили РИА... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:29:00+03:00
2025-02-14T12:45:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Врио главы города Воркута в республике Коми назначен Леонид Сметанин, ранее занимавший должность заместителя руководителя городской администрации, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации Воркуты. Глава Воркуты Ярослав Шапошников в пятницу сообщил, что подал в Совет города заявление об отставке с должности и будет работать за пределами региона. "Решением Совета муниципального округа Воркута врио главы назначен Леонид Сметанин (замглавы администрации - ред.). Осенью будет назначен конкурс на замещение должности главы города", – сказал собеседник агентства. Шапошников, который в мае 2023 года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции, сообщил об окончании службы в июле 2024 года, после чего продолжил работу в должности руководителя администрации Воркуты.
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политика, воркута, россия
Политика, Воркута, Россия
Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты

Леонид Сметанин стал врио главы Воркуты после отставки Ярослава Шапошникова

© Фото : пресс-служба администрации муниципального округа ВоркутаЛеонид Сметанин
Леонид Сметанин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : пресс-служба администрации муниципального округа Воркута
Леонид Сметанин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Врио главы города Воркута в республике Коми назначен Леонид Сметанин, ранее занимавший должность заместителя руководителя городской администрации, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации Воркуты.
Глава Воркуты Ярослав Шапошников в пятницу сообщил, что подал в Совет города заявление об отставке с должности и будет работать за пределами региона.
«
"Решением Совета муниципального округа Воркута врио главы назначен Леонид Сметанин (замглавы администрации - ред.). Осенью будет назначен конкурс на замещение должности главы города", – сказал собеседник агентства.
Шапошников, который в мае 2023 года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции, сообщил об окончании службы в июле 2024 года, после чего продолжил работу в должности руководителя администрации Воркуты.
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