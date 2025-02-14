https://ria.ru/20250214/vorkuta-1999348792.html

Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты

Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты - РИА Новости, 14.02.2025

Леонида Сметанина назначили врио главы Воркуты

Врио главы города Воркута в республике Коми назначен Леонид Сметанин, ранее занимавший должность заместителя руководителя городской администрации, сообщили РИА... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:29:00+03:00

2025-02-14T12:29:00+03:00

2025-02-14T12:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Врио главы города Воркута в республике Коми назначен Леонид Сметанин, ранее занимавший должность заместителя руководителя городской администрации, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации Воркуты. Глава Воркуты Ярослав Шапошников в пятницу сообщил, что подал в Совет города заявление об отставке с должности и будет работать за пределами региона. "Решением Совета муниципального округа Воркута врио главы назначен Леонид Сметанин (замглавы администрации - ред.). Осенью будет назначен конкурс на замещение должности главы города", – сказал собеседник агентства. Шапошников, который в мае 2023 года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции, сообщил об окончании службы в июле 2024 года, после чего продолжил работу в должности руководителя администрации Воркуты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, воркута, россия