https://ria.ru/20250214/voennyy-1999414621.html

СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ

СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025

СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ

Российский военный пощадил украинца в зоне спецоперации после того, как тот начал молиться, сообщил Telegram-канал "Работайте, братья!". РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:32:00+03:00

2025-02-14T15:32:00+03:00

2025-02-14T15:32:00+03:00

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский военный пощадил украинца в зоне спецоперации после того, как тот начал молиться, сообщил Telegram-канал "Работайте, братья!"."После первого взрыва рядом с собой, ВСУшник встал на колени и начал креститься", — говорится в материале.По данным канала, российский оператор дрона батальона "Струна" с позывным "Псих" после этого решил сохранить жизнь военному ВСУ.Отмечается, что украинца вывели на российские позиции с помощью разведывательного дрона.

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

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2025

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вооруженные силы украины, в мире