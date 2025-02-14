https://ria.ru/20250214/voennyy-1999414621.html
СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ
СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ
Российский военный пощадил украинца в зоне спецоперации после того, как тот начал молиться, сообщил Telegram-канал "Работайте, братья!". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:32:00+03:00
2025-02-14T15:32:00+03:00
2025-02-14T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский военный пощадил украинца в зоне спецоперации после того, как тот начал молиться, сообщил Telegram-канал "Работайте, братья!"."После первого взрыва рядом с собой, ВСУшник встал на колени и начал креститься", — говорится в материале.По данным канала, российский оператор дрона батальона "Струна" с позывным "Псих" после этого решил сохранить жизнь военному ВСУ.Отмечается, что украинца вывели на российские позиции с помощью разведывательного дрона.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
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вооруженные силы украины, в мире
Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ
Российский боец с позывным Псих пощадил военного ВСУ, который начал молиться