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СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
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15:32 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/voennyy-1999414621.html
СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ
СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ
Российский военный пощадил украинца в зоне спецоперации после того, как тот начал молиться, сообщил Telegram-канал "Работайте, братья!". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:32:00+03:00
2025-02-14T15:32:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский военный пощадил украинца в зоне спецоперации после того, как тот начал молиться, сообщил Telegram-канал "Работайте, братья!"."После первого взрыва рядом с собой, ВСУшник встал на колени и начал креститься", — говорится в материале.По данным канала, российский оператор дрона батальона "Струна" с позывным "Псих" после этого решил сохранить жизнь военному ВСУ.Отмечается, что украинца вывели на российские позиции с помощью разведывательного дрона.
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вооруженные силы украины, в мире
Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: российский боец пощадил начавшего молиться солдата ВСУ

Российский боец с позывным Псих пощадил военного ВСУ, который начал молиться

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский военный пощадил украинца в зоне спецоперации после того, как тот начал молиться, сообщил Telegram-канал "Работайте, братья!".
"После первого взрыва рядом с собой, ВСУшник встал на колени и начал креститься", — говорится в материале.
По данным канала, российский оператор дрона батальона "Струна" с позывным "Псих" после этого решил сохранить жизнь военному ВСУ.
Отмечается, что украинца вывели на российские позиции с помощью разведывательного дрона.
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