Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
11:43 14.02.2025 (обновлено: 11:44 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vodoprovod-1999337672.html
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области - РИА Новости, 14.02.2025
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил Большереченский район, в котором проверил новый водопровод, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:43:00+03:00
2025-02-14T11:44:00+03:00
омская область
виталий хоценко
большереченский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999335294_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_79d1fa67e5602427d829403ffa695aa9.jpg
ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил Большереченский район, в котором проверил новый водопровод, рассказали в пресс-службе правительства региона. Глава региона побывал в Большереченском районе с рабочим визитом. Первым объектом посещения стал межпоселковый водопровод в селе Шипицыно. Водопровод был построен в 2024 году благодаря федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". "Как сообщил глава региона, в декабре прошлого года подрядчик завершил строительство межпоселкового водопровода р.п. Большеречье - микрорайон "Южный Форпост" - с. Шипицыно протяжённостью порядка 13,5 километра. Теперь чистой питьевой водой обеспечены 1,5 тысячи жителей села", – сообщили в пресс-службе. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, также построены насосная станция и два резервуара чистой воды. Он обеспечит чистой питьевой водой из централизованной системы водоснабжения 5,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20250205/vitaliykhotsenko-1997535226.html
https://ria.ru/20250129/obrazovannie-1996142035.html
большереченский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999335294_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a0af5b1c89137d8c03a0a01e2c34847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий хоценко, большереченский район
Омская область , Виталий Хоценко, Большереченский район
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области

Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Большереченском районе

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил Большереченский район, в котором проверил новый водопровод, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Глава региона побывал в Большереченском районе с рабочим визитом. Первым объектом посещения стал межпоселковый водопровод в селе Шипицыно. Водопровод был построен в 2024 году благодаря федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда".
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Хоценко сообщил о высоком уровне восстановления прав омских дольщиков
5 февраля, 15:30
"Как сообщил глава региона, в декабре прошлого года подрядчик завершил строительство межпоселкового водопровода р.п. Большеречье - микрорайон "Южный Форпост" - с. Шипицыно протяжённостью порядка 13,5 километра. Теперь чистой питьевой водой обеспечены 1,5 тысячи жителей села", – сообщили в пресс-службе.
Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, также построены насосная станция и два резервуара чистой воды. Он обеспечит чистой питьевой водой из централизованной системы водоснабжения 5,5 тысячи человек.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Кравцов и Хоценко обсудили развитие системы образования Омской области
29 января, 16:20
 
Омская областьВиталий ХоценкоБольшереченский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала