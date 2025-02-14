https://ria.ru/20250214/vodoprovod-1999337672.html
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области - РИА Новости, 14.02.2025
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил Большереченский район, в котором проверил новый водопровод, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:43:00+03:00
2025-02-14T11:43:00+03:00
2025-02-14T11:44:00+03:00
омская область
виталий хоценко
большереченский район
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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил Большереченский район, в котором проверил новый водопровод, рассказали в пресс-службе правительства региона. Глава региона побывал в Большереченском районе с рабочим визитом. Первым объектом посещения стал межпоселковый водопровод в селе Шипицыно. Водопровод был построен в 2024 году благодаря федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". "Как сообщил глава региона, в декабре прошлого года подрядчик завершил строительство межпоселкового водопровода р.п. Большеречье - микрорайон "Южный Форпост" - с. Шипицыно протяжённостью порядка 13,5 километра. Теперь чистой питьевой водой обеспечены 1,5 тысячи жителей села", – сообщили в пресс-службе. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, также построены насосная станция и два резервуара чистой воды. Он обеспечит чистой питьевой водой из централизованной системы водоснабжения 5,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20250205/vitaliykhotsenko-1997535226.html
https://ria.ru/20250129/obrazovannie-1996142035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, большереченский район
Омская область , Виталий Хоценко, Большереченский район
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Омской области
Губернатор Хоценко проинспектировал новый водопровод в Большереченском районе
ОМСК, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил Большереченский район, в котором проверил новый водопровод, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Глава региона побывал в Большереченском районе с рабочим визитом. Первым объектом посещения стал межпоселковый водопровод в селе Шипицыно. Водопровод был построен в 2024 году благодаря федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда".
"Как сообщил глава региона, в декабре прошлого года подрядчик завершил строительство межпоселкового водопровода р.п. Большеречье - микрорайон "Южный Форпост" - с. Шипицыно протяжённостью порядка 13,5 километра. Теперь чистой питьевой водой обеспечены 1,5 тысячи жителей села", – сообщили в пресс-службе.
Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, также построены насосная станция и два резервуара чистой воды. Он обеспечит чистой питьевой водой из централизованной системы водоснабжения 5,5 тысячи человек.