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Винник рассказал подробности возвращения из США - РИА Новости, 14.02.2025
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00:33 14.02.2025 (обновлено: 01:00 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999256266.html
Винник рассказал подробности возвращения из США
Винник рассказал подробности возвращения из США - РИА Новости, 14.02.2025
Винник рассказал подробности возвращения из США
Освобожденный в США и прибывший в Москву россиянин Александр Винник рассказал в интервью РИА Новости подробности своего возвращения. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:33:00+03:00
2025-02-14T01:00:00+03:00
общество
александр винник
польша
сша
россия
владимир путин
сергей лавров
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Освобожденный в США и прибывший в Москву россиянин Александр Винник рассказал в интервью РИА Новости подробности своего возвращения.Он прилетел на родину поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково". За день до этого французский адвокат Фредерик Бело сообщил, что россиянина отпустят после освобождения американца Марка Фогеля. По словам защитника, дело против его подзащитного уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных."Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям. Адвокатам. Всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно еще Трампа поблагодарить. Ну, в общем, без него, наверное, как-то трудно было бы", — сказал Винник.Он уточнил, что летел через Польшу."Нормально везли меня. Спецбортом из США через Польшу. Сначала заправились там, на восточном побережье, потом в Польшу, заправились и сюда", — пояснил собеседник агентства.Винник также добавил, что уже находится дома с семьей, но детей пока не видел, они за городом и спят."Я уже дома, с семьей. Я еще не верю в это", — заключил он.Суть обвиненийАлександра Винника арестовали 25 июля 2017 года во время отдыха с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем в августе 2022-го вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.В мае 2024-го он пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах тюрьмы в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html
https://ria.ru/20250213/vinnik-1999241785.html
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общество, александр винник, польша, сша, россия, владимир путин, сергей лавров, обмен заключенными между россией и западом
Общество, Александр Винник, Польша, США, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Обмен заключенными между Россией и Западом
Винник рассказал подробности возвращения из США

Винник сообщил, что он уже дома, но пока не видел детей

© AP Photo / Petros GiannakourisАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Александр Винник. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Освобожденный в США и прибывший в Москву россиянин Александр Винник рассказал в интервью РИА Новости подробности своего возвращения.
Он прилетел на родину поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково". За день до этого французский адвокат Фредерик Бело сообщил, что россиянина отпустят после освобождения американца Марка Фогеля. По словам защитника, дело против его подзащитного уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных.
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"Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям. Адвокатам. Всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно еще Трампа поблагодарить. Ну, в общем, без него, наверное, как-то трудно было бы", — сказал Винник.
Он уточнил, что летел через Польшу.
«
"Нормально везли меня. Спецбортом из США через Польшу. Сначала заправились там, на восточном побережье, потом в Польшу, заправились и сюда", — пояснил собеседник агентства.
Винник также добавил, что уже находится дома с семьей, но детей пока не видел, они за городом и спят.
"Я уже дома, с семьей. Я еще не верю в это", — заключил он.
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Суть обвинений

Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года во время отдыха с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем в августе 2022-го вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.
Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.
В мае 2024-го он пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах тюрьмы в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
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ОбществоАлександр ВинникПольшаСШАРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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