https://ria.ru/20250214/veteran-1999452697.html

Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно

Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно - РИА Новости, 14.02.2025

Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно

Ветерану Великой Отечественной войны, автору легендарной фразы "А мы из Пензы", оставленной на стене Рейхстага в 1945 году, Ивану Морозову присвоено звание... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:15:00+03:00

2025-02-14T17:15:00+03:00

2025-02-14T17:15:00+03:00

пензенская область

берлин (город)

германия

олег мельниченко

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ПЕНЗЕ, 14 фев - РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны, автору легендарной фразы "А мы из Пензы", оставленной на стене Рейхстага в 1945 году, Ивану Морозову присвоено звание почетного гражданина Пензенской области посмертно, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "В год 80-летия Победы мы поддержали инициативу нашего президента Владимира Владимировича Путина по присвоению звания почетных граждан ветеранам Великой Отечественной войны. Для жителей нашего региона символом героизма и стойкости земляков стали слова "А мы из Пензы", начертанные на стенах Рейхстага. По мнению историков-краеведов, эту надпись оставил гвардии лейтенант Иван Морозов, что подтверждено архивными документами... Мы отдаем дань памяти и уважения герою, присвоив ему посмертно звание почетного гражданина Пензенской области. Вечная слава нашим победителям", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Морозов был выпускником пензенского артиллерийского училища, начал свой боевой путь в 1941 году на Западном фронте. Получил ранение, но после госпиталя снова вернулся на передовую. Штурмовал Берлин, отличился при прорыве немецкой обороны, четко организовав взаимодействие советских подразделений в момент артподготовки. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина" и "За освобождение Варшавы". После окончания войны продолжил военную службу в составе советских войск в Германии. Затем служил в Московском военном округе, потом в Забайкалье. В 1960 году вернулся в Пензу, работал на заводе "Тяжпромарматура" и отделе пожарной охраны УВД. Скончался в 1985 году.

https://ria.ru/20241119/turizm-1984696751.html

берлин (город)

германия

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Артем Смирнов

берлин (город), германия, олег мельниченко