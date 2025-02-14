Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно
© Фото : Пресс-служба правительства Пензенской областиВетеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно
Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно
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ПЕНЗЕ, 14 фев - РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны, автору легендарной фразы "А мы из Пензы", оставленной на стене Рейхстага в 1945 году, Ивану Морозову присвоено звание почетного гражданина Пензенской области посмертно, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"В год 80-летия Победы мы поддержали инициативу нашего президента Владимира Владимировича Путина по присвоению звания почетных граждан ветеранам Великой Отечественной войны. Для жителей нашего региона символом героизма и стойкости земляков стали слова "А мы из Пензы", начертанные на стенах Рейхстага. По мнению историков-краеведов, эту надпись оставил гвардии лейтенант Иван Морозов, что подтверждено архивными документами... Мы отдаем дань памяти и уважения герою, присвоив ему посмертно звание почетного гражданина Пензенской области. Вечная слава нашим победителям", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Морозов был выпускником пензенского артиллерийского училища, начал свой боевой путь в 1941 году на Западном фронте. Получил ранение, но после госпиталя снова вернулся на передовую. Штурмовал Берлин, отличился при прорыве немецкой обороны, четко организовав взаимодействие советских подразделений в момент артподготовки. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина" и "За освобождение Варшавы". После окончания войны продолжил военную службу в составе советских войск в Германии. Затем служил в Московском военном округе, потом в Забайкалье. В 1960 году вернулся в Пензу, работал на заводе "Тяжпромарматура" и отделе пожарной охраны УВД. Скончался в 1985 году.