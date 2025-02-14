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Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно - РИА Новости, 14.02.2025
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
17:15 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/veteran-1999452697.html
Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно
Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно - РИА Новости, 14.02.2025
Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно
Ветерану Великой Отечественной войны, автору легендарной фразы "А мы из Пензы", оставленной на стене Рейхстага в 1945 году, Ивану Морозову присвоено звание... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:15:00+03:00
2025-02-14T17:15:00+03:00
пензенская область
берлин (город)
германия
олег мельниченко
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ПЕНЗЕ, 14 фев - РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны, автору легендарной фразы "А мы из Пензы", оставленной на стене Рейхстага в 1945 году, Ивану Морозову присвоено звание почетного гражданина Пензенской области посмертно, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "В год 80-летия Победы мы поддержали инициативу нашего президента Владимира Владимировича Путина по присвоению звания почетных граждан ветеранам Великой Отечественной войны. Для жителей нашего региона символом героизма и стойкости земляков стали слова "А мы из Пензы", начертанные на стенах Рейхстага. По мнению историков-краеведов, эту надпись оставил гвардии лейтенант Иван Морозов, что подтверждено архивными документами... Мы отдаем дань памяти и уважения герою, присвоив ему посмертно звание почетного гражданина Пензенской области. Вечная слава нашим победителям", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Морозов был выпускником пензенского артиллерийского училища, начал свой боевой путь в 1941 году на Западном фронте. Получил ранение, но после госпиталя снова вернулся на передовую. Штурмовал Берлин, отличился при прорыве немецкой обороны, четко организовав взаимодействие советских подразделений в момент артподготовки. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина" и "За освобождение Варшавы". После окончания войны продолжил военную службу в составе советских войск в Германии. Затем служил в Московском военном округе, потом в Забайкалье. В 1960 году вернулся в Пензу, работал на заводе "Тяжпромарматура" и отделе пожарной охраны УВД. Скончался в 1985 году.
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берлин (город), германия, олег мельниченко
Пензенская область, Берлин (город), Германия, Олег Мельниченко

Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно

© Фото : Пресс-служба правительства Пензенской областиВетеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно
Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Пензенской области
Ветеран получил звание почетного гражданина Пензенской области посмертно
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ПЕНЗЕ, 14 фев - РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны, автору легендарной фразы "А мы из Пензы", оставленной на стене Рейхстага в 1945 году, Ивану Морозову присвоено звание почетного гражданина Пензенской области посмертно, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"В год 80-летия Победы мы поддержали инициативу нашего президента Владимира Владимировича Путина по присвоению звания почетных граждан ветеранам Великой Отечественной войны. Для жителей нашего региона символом героизма и стойкости земляков стали слова "А мы из Пензы", начертанные на стенах Рейхстага. По мнению историков-краеведов, эту надпись оставил гвардии лейтенант Иван Морозов, что подтверждено архивными документами... Мы отдаем дань памяти и уважения герою, присвоив ему посмертно звание почетного гражданина Пензенской области. Вечная слава нашим победителям", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Морозов был выпускником пензенского артиллерийского училища, начал свой боевой путь в 1941 году на Западном фронте. Получил ранение, но после госпиталя снова вернулся на передовую. Штурмовал Берлин, отличился при прорыве немецкой обороны, четко организовав взаимодействие советских подразделений в момент артподготовки. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина" и "За освобождение Варшавы". После окончания войны продолжил военную службу в составе советских войск в Германии. Затем служил в Московском военном округе, потом в Забайкалье. В 1960 году вернулся в Пензу, работал на заводе "Тяжпромарматура" и отделе пожарной охраны УВД. Скончался в 1985 году.
 
Пензенская областьБерлин (город)ГерманияОлег Мельниченко
 
 
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