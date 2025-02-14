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Вэнс призвал Запад не относиться к своим гражданам как к обученным животным
Вэнс призвал Запад не относиться к своим гражданам как к обученным животным - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс призвал Запад не относиться к своим гражданам как к обученным животным
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократические правительства Запада должны учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:52:00+03:00
2025-02-14T17:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократические правительства Запада должны учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. "Граждане наших стран не считают себя обученными животными или взаимозаменяемыми элементами глобальной экономики. Неудивительно, что они не хотят, чтобы их перемещали или игнорировали их же лидеры. Демократия должна решать эти вопросы через избирательный процесс", - сказал Вэнс, выступая перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что подавление мнений граждан, ограничение их участия в политическом процессе и цензура в СМИ не защищают демократию, а лишь разрушают её. "Вы либо поддерживаете принцип, что голос народа имеет значение, либо нет. Если американская демократия смогла пережить 10 лет нравоучений Греты Тунберг, то и вы сможете пережить несколько месяцев постов Илона Маска", - заявил он. Вэнс добавил, что ни одна демократия - ни американская, ни европейская - не сможет выжить, если миллионам избирателей дадут понять, что их мнение не имеет значения.
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в мире, сша, грета тунберг, илон маск
В мире, США, Грета Тунберг, Илон Маск
Вэнс призвал Запад не относиться к своим гражданам как к обученным животным
Вице-президент США Вэнс: демократия должна учитывать мнение своих граждан
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократические правительства Запада должны учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики.
"Граждане наших стран не считают себя обученными животными или взаимозаменяемыми элементами глобальной экономики. Неудивительно, что они не хотят, чтобы их перемещали или игнорировали их же лидеры. Демократия должна решать эти вопросы через избирательный процесс", - сказал Вэнс, выступая перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что подавление мнений граждан, ограничение их участия в политическом процессе и цензура в СМИ не защищают демократию, а лишь разрушают её.
"Вы либо поддерживаете принцип, что голос народа имеет значение, либо нет. Если американская демократия смогла пережить 10 лет нравоучений Греты Тунберг
, то и вы сможете пережить несколько месяцев постов Илона Маска
", - заявил он.
Вэнс добавил, что ни одна демократия - ни американская, ни европейская - не сможет выжить, если миллионам избирателей дадут понять, что их мнение не имеет значения.