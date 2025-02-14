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Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции

Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции - РИА Новости, 14.02.2025

Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:11:00+03:00

2025-02-14T17:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает такой подход."Никто не голосовал на выборах за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов неподготовленных мигрантов. Но знаете, за что они голосовали? В Англии - за Brexit (выход Великобритании из ЕС - ред.). Согласны вы с этим или нет, но они сделали свой выбор. И всё больше людей по всей Европе отдают голоса за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции", - сказал Вэнс, выступая на стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.Он добавил, что сам разделяет эти опасения, но в конечном счете считает важнее то, что волнует самих европейских граждан."Я согласен со многими из этих тревог, но даже если вы со мной не согласны, важно одно - людям не безразличны их дома", - отметил Вэнс, обращаясь к участникам форума.

https://ria.ru/20250214/vens-1999450938.html

сша

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сша, в мире, европа, вашингтон (штат), евросоюз