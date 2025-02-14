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Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции - РИА Новости, 14.02.2025
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17:11 14.02.2025 (обновлено: 17:36 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999451586.html
Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции
Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:11:00+03:00
2025-02-14T17:36:00+03:00
сша
в мире
европа
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает такой подход."Никто не голосовал на выборах за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов неподготовленных мигрантов. Но знаете, за что они голосовали? В Англии - за Brexit (выход Великобритании из ЕС - ред.). Согласны вы с этим или нет, но они сделали свой выбор. И всё больше людей по всей Европе отдают голоса за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции", - сказал Вэнс, выступая на стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.Он добавил, что сам разделяет эти опасения, но в конечном счете считает важнее то, что волнует самих европейских граждан."Я согласен со многими из этих тревог, но даже если вы со мной не согласны, важно одно - людям не безразличны их дома", - отметил Вэнс, обращаясь к участникам форума.
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сша, в мире, европа, вашингтон (штат), евросоюз
США, В мире, Европа, Вашингтон (штат), Евросоюз
Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции

Вэнс: все больше избирателей выступают против бесконтрольной миграции

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает такой подход.
"Никто не голосовал на выборах за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов неподготовленных мигрантов. Но знаете, за что они голосовали? В Англии - за Brexit (выход Великобритании из ЕС - ред.). Согласны вы с этим или нет, но они сделали свой выбор. И всё больше людей по всей Европе отдают голоса за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции", - сказал Вэнс, выступая на стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что сам разделяет эти опасения, но в конечном счете считает важнее то, что волнует самих европейских граждан.
"Я согласен со многими из этих тревог, но даже если вы со мной не согласны, важно одно - людям не безразличны их дома", - отметил Вэнс, обращаясь к участникам форума.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вэнс заявил о вине европейских политиков за миграционный кризис
Вчера, 17:10
 
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