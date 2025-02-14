Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции
Вэнс: все больше избирателей выступают против бесконтрольной миграции
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает такой подход.
"Никто не голосовал на выборах за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов неподготовленных мигрантов. Но знаете, за что они голосовали? В Англии - за Brexit (выход Великобритании из ЕС - ред.). Согласны вы с этим или нет, но они сделали свой выбор. И всё больше людей по всей Европе отдают голоса за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции", - сказал Вэнс, выступая на стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что сам разделяет эти опасения, но в конечном счете считает важнее то, что волнует самих европейских граждан.
"Я согласен со многими из этих тревог, но даже если вы со мной не согласны, важно одно - людям не безразличны их дома", - отметил Вэнс, обращаясь к участникам форума.