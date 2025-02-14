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Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель - РИА Новости, 14.02.2025
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16:49 14.02.2025 (обновлено: 23:39 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999440697.html
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем интервью изданию Wall Street Journal не угрожал России, заявил его представитель по связям с общественностью Уильям... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:49:00+03:00
2025-02-14T23:39:00+03:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем интервью изданию Wall Street Journal не угрожал России, заявил его представитель по связям с общественностью Уильям Мартин. "Вице-президент не высказывал угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента (Дональда) Трампа позиции, когда начнутся переговоры", - написал Мартин в соцсети Х. Россия рассчитывает в ходе контактов с США получить разъяснения о словах Вэнса по поводу военных рычагов давления на РФ, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно".
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в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель

Представитель Вэнса опроверг, что он говорил об отправке войск США на Украину

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем интервью изданию Wall Street Journal не угрожал России, заявил его представитель по связям с общественностью Уильям Мартин.
«
"Вице-президент не высказывал угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента (Дональда) Трампа позиции, когда начнутся переговоры", - написал Мартин в соцсети Х.
Россия рассчитывает в ходе контактов с США получить разъяснения о словах Вэнса по поводу военных рычагов давления на РФ, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно".
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