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Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем интервью изданию Wall Street Journal не угрожал России, заявил его представитель по связям с общественностью Уильям... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:49:00+03:00
2025-02-14T16:49:00+03:00
2025-02-14T23:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем интервью изданию Wall Street Journal не угрожал России, заявил его представитель по связям с общественностью Уильям Мартин. "Вице-президент не высказывал угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента (Дональда) Трампа позиции, когда начнутся переговоры", - написал Мартин в соцсети Х. Россия рассчитывает в ходе контактов с США получить разъяснения о словах Вэнса по поводу военных рычагов давления на РФ, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков
Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель
Представитель Вэнса опроверг, что он говорил об отправке войск США на Украину