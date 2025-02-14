https://ria.ru/20250214/vens-1999440697.html

Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель

Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель - РИА Новости, 14.02.2025

Вэнс не выступал с угрозами России, заявил его представитель

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем интервью изданию Wall Street Journal не угрожал России, заявил его представитель по связям с общественностью Уильям... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:49:00+03:00

2025-02-14T16:49:00+03:00

2025-02-14T23:39:00+03:00

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем интервью изданию Wall Street Journal не угрожал России, заявил его представитель по связям с общественностью Уильям Мартин. "Вице-президент не высказывал угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента (Дональда) Трампа позиции, когда начнутся переговоры", - написал Мартин в соцсети Х. Россия рассчитывает в ходе контактов с США получить разъяснения о словах Вэнса по поводу военных рычагов давления на РФ, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно".

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков