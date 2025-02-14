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Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США
Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США - РИА Новости, 14.02.2025
Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США
США и Венгрия приведут состояние двусторонних отношений к "золотому веку", в частности, подпишут новое соглашение об избежание двойного налогообложения, сообщил РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:33:00+03:00
2025-02-14T06:33:00+03:00
2025-02-14T06:34:00+03:00
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ООН, 14 фев – РИА Новости. США и Венгрия приведут состояние двусторонних отношений к "золотому веку", в частности, подпишут новое соглашение об избежание двойного налогообложения, сообщил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. США в последние годы отменили действие договора о запрете на двойное налогообложение с Венгрией, сократили срок действия разрешений на въезд для венгерских граждан с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза. "Мы договорились о том, что восстановим отношения таким образом, чтобы это привело к новому золотому веку двусторонних отношений между США и Венгрией. Подписание нового соглашения об избежание двойного налогообложения, возвращение Венгрии на прежнее место в системе ESTA (электронная система авторизации въезда - ред.), пересмотр мер, основанных на мести прежней администрации, - все это, безусловно, станет частью новой реальности", – сказал Сийярто.
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, петер сийярто
В мире, Венгрия, США, Петер Сийярто
Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США
Сийярто: США и Венгрия приведут двусторонние отношения к золотому веку