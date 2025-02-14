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Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США - РИА Новости, 14.02.2025
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06:33 14.02.2025 (обновлено: 06:34 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vengriya-1999276120.html
Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США
Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США - РИА Новости, 14.02.2025
Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США
США и Венгрия приведут состояние двусторонних отношений к "золотому веку", в частности, подпишут новое соглашение об избежание двойного налогообложения, сообщил РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:33:00+03:00
2025-02-14T06:34:00+03:00
в мире
венгрия
сша
петер сийярто
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ООН, 14 фев – РИА Новости. США и Венгрия приведут состояние двусторонних отношений к "золотому веку", в частности, подпишут новое соглашение об избежание двойного налогообложения, сообщил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. США в последние годы отменили действие договора о запрете на двойное налогообложение с Венгрией, сократили срок действия разрешений на въезд для венгерских граждан с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза. "Мы договорились о том, что восстановим отношения таким образом, чтобы это привело к новому золотому веку двусторонних отношений между США и Венгрией. Подписание нового соглашения об избежание двойного налогообложения, возвращение Венгрии на прежнее место в системе ESTA (электронная система авторизации въезда - ред.), пересмотр мер, основанных на мести прежней администрации, - все это, безусловно, станет частью новой реальности", – сказал Сийярто.
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в мире, венгрия, сша, петер сийярто
В мире, Венгрия, США, Петер Сийярто
Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США

Сийярто: США и Венгрия приведут двусторонние отношения к золотому веку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 14 фев – РИА Новости. США и Венгрия приведут состояние двусторонних отношений к "золотому веку", в частности, подпишут новое соглашение об избежание двойного налогообложения, сообщил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
США в последние годы отменили действие договора о запрете на двойное налогообложение с Венгрией, сократили срок действия разрешений на въезд для венгерских граждан с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза.
"Мы договорились о том, что восстановим отношения таким образом, чтобы это привело к новому золотому веку двусторонних отношений между США и Венгрией. Подписание нового соглашения об избежание двойного налогообложения, возвращение Венгрии на прежнее место в системе ESTA (электронная система авторизации въезда - ред.), пересмотр мер, основанных на мести прежней администрации, - все это, безусловно, станет частью новой реальности", – сказал Сийярто.
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В миреВенгрияСШАПетер Сийярто
 
 
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