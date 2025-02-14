https://ria.ru/20250214/vengriya-1999276120.html

Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США

Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США - РИА Новости, 14.02.2025

Сийярто рассказал о перспективах восстановления отношений с США

США и Венгрия приведут состояние двусторонних отношений к "золотому веку", в частности, подпишут новое соглашение об избежание двойного налогообложения, сообщил РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T06:33:00+03:00

2025-02-14T06:33:00+03:00

2025-02-14T06:34:00+03:00

в мире

венгрия

сша

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2cd7e33989b5c58391061f7e45d814d.jpg

ООН, 14 фев – РИА Новости. США и Венгрия приведут состояние двусторонних отношений к "золотому веку", в частности, подпишут новое соглашение об избежание двойного налогообложения, сообщил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. США в последние годы отменили действие договора о запрете на двойное налогообложение с Венгрией, сократили срок действия разрешений на въезд для венгерских граждан с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза. "Мы договорились о том, что восстановим отношения таким образом, чтобы это привело к новому золотому веку двусторонних отношений между США и Венгрией. Подписание нового соглашения об избежание двойного налогообложения, возвращение Венгрии на прежнее место в системе ESTA (электронная система авторизации въезда - ред.), пересмотр мер, основанных на мести прежней администрации, - все это, безусловно, станет частью новой реальности", – сказал Сийярто.

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html

венгрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, сша, петер сийярто